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Дъждовно в събота, ветровито в неделя

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През следващото денонощие ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието – до 16°.

Вятърът ще е до умерен от север-североизток, в крайните източни райони – временно силен.Максималните температури ще са между 17° и 22°, по Черноморието между 21° и 23°.

И на морския бряг ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд.

Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Облачно ще и над планините. Дъжд ще превалява главно в масивите в източната половина от страната, а в местата над 2000 метра ще вали и сняг.

Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток.

Предимно слънчево ще бъде времето над по-голямата част от континента, в югозападните и североизточните райони с температури по-високи от обичайните. Предимно облачно, с валежи от дъжд ще бъде на Скандинавския полуостров. Краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевици, ще има в крайните южни райони на Италия.

На Балканите предимно слънчево ще бъде в северозападните райони. Над останалата част от полуострова облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от дъжд, значителни ще са в Южна Гърция.

У нас в неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат.

На изолирани места в източните и планинските райони, ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони.

През следващите дни облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд.

След слабо повишение на температурите предстои във вторник.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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