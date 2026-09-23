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През нощта вятърът ще отслабне, но утре ще има условия за образуване на слани

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След ветровитото време днес, през нощта вятърът ще отслабне, облачността ще намалее и утре ще има условия за образуване на слани.

Най-голяма е вероятността в котловините и високите полета в Югозападна България, където температурите ще паднат близо до нулата.

В останалата част от страната минималните ще бъдат между 3° и 10°, в София – около 5°, по Черноморието – от 11° до 13°. За разлика от понижението при минималните температури, максималните утре ще бъдат малко по-високи от днес, в повечето райони между 20° и 25°. Ще преобладава слънчево време.

Ще бъде и по-малко ветровито със слаб до умерен северозападен вятър, който по Черноморието в следобедните часове ще се ориентира от югоизток.

Температурата на морската вода е от 22° до 24°, за пореден ден по-висока от максималните температури.

И в планините ще преобладава слънчево време, но ще има и изолирани следобедни превалявания от дъжд, главно в масивите от Югозападна България. Слабо затопляне предстои утре и там, но по високите части ще продължи да превалява сняг.

И за разлика от хладното за сезона време у нас, на Пиренеите за пореден ден ще бъде горещо, с температури над 30°. Дъжд ще вали в западните и северните райони от Британските острови, на Скандинавския полуостров, както и на много места в Централна и Източна Европа.

На Балканите ще бъде предимно слънчево и малко по-топло, в сравнение с днес. Ще бъде предимно слънчево. В края на деня над северозападните райони ще се заоблачи и на места ще превали.

Увеличение на облачността се очаква и у нас, още през нощта срещу петък, поради което минималните температури слабо ще се повишат.

Ще има и валежи, временно интензивни, все още само в Западна България. Ще започне захлаждане, което ще продължи и в събота, когато валежи ще има на много места, вече в цялата страна. Възможни са и значителни количества.

В неделя и понеделник ще има по-малко райони с валежи и повече слънчеви часове, а максималните температури постепенно ще се повишават.

#температури до 0 градуса #Прогноза за времето, #слани #новини в Метрото

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