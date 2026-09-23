Първа среща между представители на Вашингтон и Техеран от юни насам в кулоарите на ООН

Моментът за сделка с Техеран е настъпил, заяви Доналд Тръмп, след първата среща от месеци между високопоставени представители на Съединените щати и Иран. По-рано той заплаши Техеран с пълно унищожение в речта си пред Общото Събрание на ООН.

Днес в Ню Йорк иранският президент Масуд Пезешкиян предупреди - заплахите още повече обединяват иранците.

Без пробив приключи първата среща от юни между Вашингтон и Техеран. Пратениците на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, и иранският външен министър Абас Арагчи разговаряха в продължение на три часа в кулоарите на Общото събрание на ООН, с посредничеството на Катар.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Стив и Джаред имаха много продуктивна среща с медиатори на Иран. Само медиатори. Да видим какво ще се получи. Водят разговори от известно време, но мисля, че е настъпил моментът за сделка. Това чуваме от всички."

В Екс Стив Уиткоф съобщи, че дискусиите са приключили успешно и посредниците продължават усилията. Иран е предал условията си за отваряне на Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Ирна - незабавно вдигане на морската блокада, бързо изплащане на иранските авоари и край на войната по всички фронтове.

Иран няма да се предаде, но вярва в дипломацията за решаването на конфликта, заяви пред Общото събрание на ООН иранският президент Масуд Пезешкиян. Определи страната си като жертва на тероризъм и се зарече да не позволи Ормузкият проток да бъде използван за агресия срещу страната му.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Иран никога не е бил агресор, не е започвал война и винаги е показвал желание за преговори. Те ни наложиха тази война, но ние доказахме, че не се страхуваме да се бием и че не се отказваме от преговорите в името на мира."

Американската делегация демонстративно напусна залата по време на речта на Пезешкиан. В Ню Йорк стотици демонстранти се обявиха в подкрепа на опозицията в Техеран.

Уесли Кларк, бивш главнокомандващ силите на НАТО в Европа: "Бъдещето на Близкия изток зависи от иранския народ, от тези хора, които са тук. Проблемите в региона няма да бъдат решени от външни сили. Иранците трябва да сменят правителството."

За първи път Вашингтон позволява на държавен глава на страна, с която е в конфликт, да получи виза за участие в Общото събрание на ООН.