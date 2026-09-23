БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първа среща между представители на Вашингтон и Техеран от юни насам в кулоарите на ООН

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази

Тръмп: Моментът за сделка настъпи, Пезешкиан: Иран няма да се предаде

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Моментът за сделка с Техеран е настъпил, заяви Доналд Тръмп, след първата среща от месеци между високопоставени представители на Съединените щати и Иран. По-рано той заплаши Техеран с пълно унищожение в речта си пред Общото Събрание на ООН.

Днес в Ню Йорк иранският президент Масуд Пезешкиян предупреди - заплахите още повече обединяват иранците.

Без пробив приключи първата среща от юни между Вашингтон и Техеран. Пратениците на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, и иранският външен министър Абас Арагчи разговаряха в продължение на три часа в кулоарите на Общото събрание на ООН, с посредничеството на Катар.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Стив и Джаред имаха много продуктивна среща с медиатори на Иран. Само медиатори. Да видим какво ще се получи. Водят разговори от известно време, но мисля, че е настъпил моментът за сделка. Това чуваме от всички."

В Екс Стив Уиткоф съобщи, че дискусиите са приключили успешно и посредниците продължават усилията. Иран е предал условията си за отваряне на Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Ирна - незабавно вдигане на морската блокада, бързо изплащане на иранските авоари и край на войната по всички фронтове.

Иран няма да се предаде, но вярва в дипломацията за решаването на конфликта, заяви пред Общото събрание на ООН иранският президент Масуд Пезешкиян. Определи страната си като жертва на тероризъм и се зарече да не позволи Ормузкият проток да бъде използван за агресия срещу страната му.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Иран никога не е бил агресор, не е започвал война и винаги е показвал желание за преговори. Те ни наложиха тази война, но ние доказахме, че не се страхуваме да се бием и че не се отказваме от преговорите в името на мира."

Американската делегация демонстративно напусна залата по време на речта на Пезешкиан. В Ню Йорк стотици демонстранти се обявиха в подкрепа на опозицията в Техеран.

Уесли Кларк, бивш главнокомандващ силите на НАТО в Европа: "Бъдещето на Близкия изток зависи от иранския народ, от тези хора, които са тук. Проблемите в региона няма да бъдат решени от външни сили. Иранците трябва да сменят правителството."

За първи път Вашингтон позволява на държавен глава на страна, с която е в конфликт, да получи виза за участие в Общото събрание на ООН.

#първи преговори от юни #Иран, САЩ #Масуд Пезешкиан # Доналд Тръмп #ООН

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
2
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
4
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
5
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Близък изток

Засилване на сътрудничеството между България и Йордания обсъдиха президентът Йотова и крал Абдула II
Засилване на сътрудничеството между България и Йордания обсъдиха президентът Йотова и крал Абдула II
Тръмп за сделка с Иран: Моментът настъпи Тръмп за сделка с Иран: Моментът настъпи
Чете се за: 01:20 мин.
Иран е съобщил на САЩ условията си за отваряне на Ормузкия проток Иран е съобщил на САЩ условията си за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 00:52 мин.
81-ва сесия на Общото събрание на ООН: Участието на президента Илияна Йотова 81-ва сесия на Общото събрание на ООН: Участието на президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:52 мин.
Вашингтон се опасява от "бърза ескалация" на конфликта в Близкия изток след атаки на хутите в Рияд Вашингтон се опасява от "бърза ескалация" на конфликта в Близкия изток след атаки на хутите в Рияд
Чете се за: 01:00 мин.
Иран представи условията си за подновяване на мирните преговори със САЩ Иран представи условията си за подновяване на мирните преговори със САЩ
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Президентът Илияна Йотова говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк
НА ЖИВО: Президентът Илияна Йотова говори пред Общото събрание на...
Чете се за: 00:05 мин.
По света
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Овладян е пожарът край село Михилци Овладян е пожарът край село Михилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ