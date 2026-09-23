БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Президентът Илияна Йотова говори пред Общото...
Чете се за: 00:05 мин.
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Справедливост за Ети" - близки и приятели на убитата Евгения се събраха пред Съдебната палата

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близки и приятели на жестоко убитата Евгения Владимирова се събраха на протест пред Съдебната палата с искане за справедливост. Те настояват на утрешното заседание ВКС да върне делото за преразглеждане.

Недоволството е провокирано от обрата между съдебните инстанции. След две доживотни присъди Орлин Владимиров се оказа с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен беше напълно оправдан.

33-годишната Евгения беше убита през 2021 г. Разследването тогава установи, че тя е била удушена в дома си в София от съпруга си Орлин Владимиров, а в прикриването на следите е участвал баща му Пламен, който е транспортирал тялото в куфар, а след това го е изхвърлил край Перник.

Капка Чорбанова, майка на убитата Евгения: "Адвокатите на убийците искат утре отлагане на делото. Пета година се влачим по съдилища. Не може да се вземе решение. Ние искаме доживотен затвор без право на замяна за убийците."

Мадлен Митева: "Това е недопустимо, което се случва има очевидни доказателства. Знаково дело, обществено дело и какво разбираме, че дори и това може да бъде потулено."

Любомира Дикова: "Искаме справедливост. Умрелите няма да се върнат, но да няма други такива повече случаи."

#"Справедливост за Ети" #Съдебна палата #присъда #протест

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
2
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
4
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
5
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
6
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Регионални

Овладян е пожарът край село Михилци
Овладян е пожарът край село Михилци
Три години по-късно и след над 20 дела: Делото за смъртта на Филип тръгна отначало Три години по-късно и след над 20 дела: Делото за смъртта на Филип тръгна отначало
Чете се за: 02:47 мин.
В България поскъпването на горивата е най-голямо за последната година В България поскъпването на горивата е най-голямо за последната година
Чете се за: 02:27 мин.
Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник Откриха цяла сцена от средновековен стенопис в църквата „Св. Богородица Животворен източник“ в Мелник
Чете се за: 02:52 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и лек автомобил близо до Калофер Катастрофа между пътнически автобус и лек автомобил близо до Калофер
Чете се за: 00:27 мин.
Случаят „Петрохан – Околчица“: Слави Трифонов разруши поставената паметна плоча Случаят „Петрохан – Околчица“: Слави Трифонов разруши поставената паметна плоча
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Президентът Илияна Йотова говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк
НА ЖИВО: Президентът Илияна Йотова говори пред Общото събрание на...
Чете се за: 00:05 мин.
По света
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Овладян е пожарът край село Михилци Овладян е пожарът край село Михилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ