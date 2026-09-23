"Справедливост за Ети" - близки и приятели на убитата Евгения се събраха пред Съдебната палата

Близки и приятели на жестоко убитата Евгения Владимирова се събраха на протест пред Съдебната палата с искане за справедливост. Те настояват на утрешното заседание ВКС да върне делото за преразглеждане.
Недоволството е провокирано от обрата между съдебните инстанции. След две доживотни присъди Орлин Владимиров се оказа с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен беше напълно оправдан.
33-годишната Евгения беше убита през 2021 г. Разследването тогава установи, че тя е била удушена в дома си в София от съпруга си Орлин Владимиров, а в прикриването на следите е участвал баща му Пламен, който е транспортирал тялото в куфар, а след това го е изхвърлил край Перник.
Капка Чорбанова, майка на убитата Евгения: "Адвокатите на убийците искат утре отлагане на делото. Пета година се влачим по съдилища. Не може да се вземе решение. Ние искаме доживотен затвор без право на замяна за убийците."
Мадлен Митева: "Това е недопустимо, което се случва има очевидни доказателства. Знаково дело, обществено дело и какво разбираме, че дори и това може да бъде потулено."
Любомира Дикова: "Искаме справедливост. Умрелите няма да се върнат, но да няма други такива повече случаи."