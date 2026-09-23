"Справедливост за Ети" - близки и приятели на убитата Евгения се събраха пред Съдебната палата

Близки и приятели на жестоко убитата Евгения Владимирова се събраха на протест пред Съдебната палата с искане за справедливост. Те настояват на утрешното заседание ВКС да върне делото за преразглеждане.

Недоволството е провокирано от обрата между съдебните инстанции. След две доживотни присъди Орлин Владимиров се оказа с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен беше напълно оправдан.

33-годишната Евгения беше убита през 2021 г. Разследването тогава установи, че тя е била удушена в дома си в София от съпруга си Орлин Владимиров, а в прикриването на следите е участвал баща му Пламен, който е транспортирал тялото в куфар, а след това го е изхвърлил край Перник.

Капка Чорбанова, майка на убитата Евгения: "Адвокатите на убийците искат утре отлагане на делото. Пета година се влачим по съдилища. Не може да се вземе решение. Ние искаме доживотен затвор без право на замяна за убийците."