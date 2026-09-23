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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Жребий определи номерата на кандидатите за президент и вицепрезидент в бюлетината за изборите на 25 октомври.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат под номер 25. Най-голямата партия в парламента - "Прогресивна България", даде подкрепата си за тях.

Андрей Гюров и Георги Кандев получиха номер 4. Зад тях застават от "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".

Костадин Костадинов и Петър Волгин, кандидатите на "Възраждане", са под номер 11.

Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов и Стоянка Черкезова са с номер 18 в бюлетината.

Кандидатите на МЕЧ Радостин Василев и Красимир Манов са с номер 17.

Тегленето на номерата на рекордния брой кандидати за президент и вицепрезидент стана в присъствието на представителите на издигнатите двойки.

Ден след изтичането на срока за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент стана ясно под кой номер ще са в бюлетината. Традицията на жребия беше спазена с три кутии със запечатани пликове.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: "При условията на публичност и прозрачност вие ще можете да видите както имената на изтеглените членове на ЦИК, така и съответните наименования на партиите, коалициите, инициативните комитети и независимите кандидати, и определения номер."

Три са кандидатпрезидентските двойки, които получиха подкрепа от парламентарно представени партии. Съвпадение между числото 25 и датата 25 октомври видяха от Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

д-р Емил Стоименов, съпредседател на ИК, издигнал Йотова - Вълчев: "Вярвам, че г-жа Йотова и г-н Вълчев ще водят България по европейския й път без да загърбват националните ни интереси."

Крум Зарков, съпредседател на ИК, издигнал Йотова - Вълчев: "Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това да продължи след 25 октомври."

Позитивна кампания очакват от Инициативния комитет зад Андрей Гюров и Георги Кандев, и дадоха категорична заявка за първото място.

Константин Вълков, съпредседател на ИК, издигнал Гюров - Кандев: "Много съм щастлив от този номер - 4, тя и четирилистната детелина е една. Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места."

От "Възраждане", чийто лидер се впуска в надпреварата за президент, повториха, че искат да отпаднат номерата в бюлетината. Виждат се на балотаж, а след това и като победители.

Петър Петров, "Възраждане": "Включително и в това Народно събрание сме внесли промени, че партиите и кандидатите трябва да бъдат изписвани по азбучен ред. независимо от номера влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани най-накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени. Влизаме наизборите, за да ги спечелим, разбира се, на първо място да отидем на балотаж, а след това, разбира се, за победа."

28 двойки подадоха документи за вота на 25 октомври, но ЦИК заличи регистрацията на една, след като проверка е показала, че има по-малко валидни подписи от изискваните по закон - на 2500 избиратели. Предизборната кампания започва в 0.00 часа на 25 септември.

#президентски избори 2026 #номерата в бюлетината #коментари #цик #жребий

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