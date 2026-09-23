Овладян е пожарът край село Михилци

Големият пожар край пловдивското село Михилци вече е овладян. По-рано днес около 40 души бяха евакуирани от вилна зона "Отдих", изгоряха постройки.

Община Хисаря обяви частично бедствено положение.

Над 40 души вече са евакуирани, а 15 от тях няма да останат във вилите си, а ще пренощуват на осигурените места от община Хисаря, вероятно в хотели в курортния град. Има изгорени постройки. По-рано днес в борбата с огнената стихия участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Също така се включваха два хеликоптера на Военновъздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, и горски служители от Хисаря, Карлово, също така Клисура и областта.

Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност.

главен инспектор Божил Тодоров, началник сектор "Спасителни и гасителни дейности" към РДПБЗН: "Пожарът все още се разпространява на север, две постройки са унищожени, два хеликоптера се включват в гасенето. както доброволци. Нямаме достъп, но работим, тежки са условията. Има екипи на полицията, които извършват евакуация на населението, което е малко по надолу. Беше изпратено съобщение по BG-Alert. - Не се знае обаче колко са? - Опитват се колегите да ги установят, където има ги извеждат."