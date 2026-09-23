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Овладян е пожарът край село Михилци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
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Чете се за: 02:15 мин.
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Големият пожар край пловдивското село Михилци вече е овладян. По-рано днес около 40 души бяха евакуирани от вилна зона "Отдих", изгоряха постройки.

Община Хисаря обяви частично бедствено положение.

Над 40 души вече са евакуирани, а 15 от тях няма да останат във вилите си, а ще пренощуват на осигурените места от община Хисаря, вероятно в хотели в курортния град. Има изгорени постройки. По-рано днес в борбата с огнената стихия участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Също така се включваха два хеликоптера на Военновъздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, и горски служители от Хисаря, Карлово, също така Клисура и областта.

Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност.

главен инспектор Божил Тодоров, началник сектор "Спасителни и гасителни дейности" към РДПБЗН: "Пожарът все още се разпространява на север, две постройки са унищожени, два хеликоптера се включват в гасенето. както доброволци. Нямаме достъп, но работим, тежки са условията. Има екипи на полицията, които извършват евакуация на населението, което е малко по надолу. Беше изпратено съобщение по BG-Alert.

- Не се знае обаче колко са?

- Опитват се колегите да ги установят, където има ги извеждат."

"Стрес, нямам думи.

- Горят ли вилите?

- Имаше една, гореше в момента като идвахме, вилата гореше."

"Има хора, за съжаление. Много е страшно, дано не ни изгорят къщите."

#пожар с.Михилци #ОВЛАДЯВАНЕ #евакуация

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