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Илияна Йотова на срещата в ООН: Войната в Украйна сред акцентите в програмата на президента

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Предстои официалната реч на президента Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Тя е с акцент върху разрастващите се световни конфликти и нуждата от реални действия за тяхното мирно прекратяване.

Още за срещите на българския държавен глава в ООН обобщават специалните ни пратеници в Ню Йорк Ирина Цонева и операторът Иван Мушкаров.

И днес в рамките на продължаващия общ дебат на световните лидери в централата на ООН думите „мир“, „диалог“ и „дипломация“ продължават да звучат многократно. На фона на войната в Украйна и кризата в Близкия изток обаче зад общите призиви остават въпросите какви реални и конкретни стъпки трябва да бъдат предприети за да бъде постигнат този мир. За това ще говори малко по-късно и българският президент Илияна Йотова като ще постави сериозен акцент върху необходимостта от много по-активна намеса на Европейския съюз.

Мир – това е думата, която според президента Илияна Йотова най-силно е прозвучала в залата на ООН при откриването на общия дебат. Но подчерта, че след констатациите трябва да последват действия.

„Няма как да скрия задоволството си, че ако трябва да направим едно изследване коя е най-употребяваната дума, това е думата „мир“. Не война, не конфликти, не кризи, а думата „мир“.“

Войната в Украйна и необходимостта от постигането на траен мир там, с помощта на дипломацията, но и с много по-активната роля на ЕС се очаква да бъде сред важните акценти в речта на Илияна Йотова от трибуната на ОС на ООН.

„Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз.“

Темата е обсъдена и със словашкия президент Петер Пелегрини.

„Ние не можем да стоим настрани и да казваме да се решава конфликтът между Русия, Украйна, САЩ. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение.“

Благодарност за активното участие на България в работата на ООН отправи пред българския президент генералният секретар на организацията Антониу Гутериш. И в този разговор акцент бе необходимостта от преговори за край на войната в Украйна и активна роля на Европейския съюз в този процес.

Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Йотова е поставила въпроса за положението на българите в Северна Македония – включително насилието, дискриминацията и затварянето на български клубове. Представен е и случаят с Ива Михайлова, който БНТ първа повдигна и следи от самото му начало.

„Разказах всички стъпки, които българската държава бе предприела до този момент… ще изпратим историята на Ива Михайлова и ще вземат отношение по темата.“

Газа също е сред водещите международни въпроси.

„Хуманитарната катастрофа в Газа е факт, днес тя прозвучава в изказването на всички големи лидери, включително и на генералния секретар на ООН.“

С краля на Йордания Абдула Втори е обсъдена и бъдеща конференция в България за възстановяването на държави от Близкия изток и участието на българския бизнес.

„И тук специално беше подчертана ролята на българските строителни фирми в това отношение.“

Пред президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер българският държавен глава представи идеята за създаване в България на Музей на толерантността. В основата му ще бъде историята за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Йотова подчерта, че музеят трябва да бъде жив и интерактивен паметник, който да разказва на децата за този пример. На срещата беше изтъкнато и значението на образованието в борбата с антисемитизма и отричането на Холокоста.

Пътищата за разрешаването на кризата в Близкия изток и възможностите за скорошно отваряне на Ормузкия проток бяха основен акцент в разговора на българския държавен глава с египетския премиер. Илияна Йотова подчерта водещата роля на Египет за стабилността в региона. По-късно тази вечер тя ще има среща и с българската общност в Ню Йорк, както и с водещи еврейски организации.

#реч пред ООН #81 сесия на ООН #президент Илияна Йотова #ООН #Ню Йорк

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