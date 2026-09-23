Три години по-късно и след над 20 дела: Делото за смъртта на Филип тръгна отначало

Делото за убития на пешеходна пътека на ул. „Гурко“ в София 14-годишен Филип започна отначало – след три години и над 20 дела. Родителите му сами поискаха отвод на съдебния състав, защото се усъмниха в неговата безпристрастност. Днес съдебното производство тръгна по същество в градския съд с нов състав. Преди заседанието се проведе и протест с искане за справедлив и бърз процес.

На майката на Филип – Николина, отново се наложи да се върне в най-черния ден в живота си и да слуша свидетелски показания за случилото се преди три години. Почерненото семейство обаче е готово да изтърпи целия процес отначало в името на справедливостта.

Красимир Арсов, баща на Филип: „Когато сте загубили такава ценност – едно дете, няма никакво значение годините. Нашата цел не е да търсим справедливост, защото няма справедливост, когато ти нямаш детето, но искаме оттук нататък да не се случва това и затова пледираме за строги присъди на такива убийци, които карат с алкохол и превишена скорост.“

Днес беше разпитан само един свидетел, защото останалите трима не се явиха. Обвиняем е 39-годишният Петър Тодоров. На 2 септември 2023 г., със скорост от 90 км/ч и над 2 промила алкохол, той прегази и уби Филип Арсов. Вече три години той е под домашен арест. Преди заседанието пред Съдебната палата отново се събраха родители, загубили децата си в катастрофи, за да поискат справедливи и бързи процеси. Една от тях е Светлана, която миналата година загуби 30-годишния си син Кристиян в катастрофа с мотор.

Светлана Найденова, майка на загиналия Кристиян: „Отнема му предимството и прави забранен обратен завой на единична непрекъсната линия. Последва удар, фатален за сина ми, и загива на място. Поне да тръгне делото, защото това безкрайно отлагане и протакане – то и нас убива.“

От сдружение „Ангелите на пътя“ продължават да настояват Министерството на здравеопазването да осигури психологическа помощ на родителите, които с години слушат в съдебните зали как са убити децата им.