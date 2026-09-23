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Евакуираха 40 души заради пожара край с. Михилци, обявено е частично бедствено положение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
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На място са над 100 служители на ОД на МВР - Пловдив

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Голям пожар край Пловдивското село Михилци, наложи се евакуация на хора от вилната част, задейства се и системата BG - Alert.

40 души вече са евакуирани от вилната зона "Отдих" край хисарското село Михилци. Няма пострадали хора, но има изгорели постройки. Кметът на общината обяви частично бедствено положение.

Огънят все още не е овладян и продължава да застрашава вилната зона край съседното населено място - Песнопой.

На извънреден брифинг областният управител Георги Янев каза, че на място са 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера на военновъздушните сили, които участват във борбата с огъня.

Над 100 служители на МВР са ангажирани с евакуацията и обезопасяването на района.

Евакуацията продължава, но областният управител съобщи, че много хора отказват да напуснат вилите си.

Заради сериозността на ситуацията и беше задействана прощавайте системата BG - Alert. Всички налични сили и техника са насочени към ограничаване на пожара.

На място са и директорите на Областната дирекция на МВР - Пловдив и на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

#пожар при с.Михилци # частично бедствено положение #евакуация

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