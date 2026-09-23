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Лесотехническият университет откри филиал в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:17 мин.
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Лесотехническият университет официално откри днес своя първи филиал в Бургас и постави началото на първата академична година в града. Обучението започват 18 първокурсници от различни населени места в страната. Те са разпределени поравно в двете специалности, които филиалът предлага – „Горско стопанство“ и „Ландшафтна архитектура“. Първият випуск студенти вече влезе в учебните зали.

Дора Гюзелева, студент първа година в Лесотехническия университет, филиал-Бургас: „Аз съм от Бургас, така че на мен ми спестява много местене, ходене, общежития. Има много хубави условия.”

Бургас разширява възможностите за висше образование и подготовка на нужни за региона специалисти.

доц. д-р Христо Михайлов, Ректор на Лесотехническия университет: „Специалностите, които имаме акредитирани, са три за Бургас. Засега сме записали студенти само в две от тези три специалности, тъй като решението на Министерски съвет за откриване на филиала дойде твърде късно тази година. Следващата година ще открием и задочните форми, ще открием и хибридни форми съвместно с дистанционното обучение.”

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: „Тук сред първокурсниците има и студенти, които имат подписани договори с бургаски, местни фирми, с което им се гарантира и реализацията. Аз се притеснявам за реализацията на младите студенти, защото само Община Бургас търси нови ландшафтни архитекта. Догодина може би ще бъдат 7.”

Анна Панайотова, производител на цветя: „Даже влизаме в контакти с тях, тъй като търсим кадри от всички специалности-ландшафтна архитектура, горско стопанство, инженерни лесовъди, които са изключително необходими за нашата дейност.”

А началото на първата академична година беше символично отбелязано със засаждането на дърво.

#нов филиал #Лесотехнически университет #Бургас

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