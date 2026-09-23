Фабио Силва: Кристиано Роналдо е мой идол и съм му се възхищавал от дете

На 41 години Кристиано Роналдо продължава да мечтае за успехи с националния отбор на Португалия. Голмайсторът №1 на страната и капитан на тима тренира преди първия мач от Лигата на нациите с Уелс. Присъствието му в състава пък е шанс за част от младите играчи да се докоснат до своя идол.

233 мача и 146 гола. Това е сухата статистика на Кристиано Роналдо с екипа на Португалия. На другия полюс седят нещата за Фабио Силва. Играчът на Борусия Дортмунд има на сметката си само един двубой за "мореплавателите", който датира от 2024 година. 4 гола в 5 мача от началото на сезона обаче върнаха Силва в националния тим, а самият той споделя, че е сбъдната мечта да бъде редом до Роналдо.

"Той е мой идол и човекът на когото винаги съм се възхищавал, още от както бях дете. Винаги съм искал да имам този шанс, да бъдем заедно на игрището. Тук съм, за да се уча. Чувствам се горд да бъда част от отбора и ще се насладя на шанса да играя с Кристиано", сподели Силва.

Роден през юли 2002 година, Силва се появява на бял свят малко повече от година преди дебюта на Кристиано Роналдо за националния отбор. През 2026 година обаче възрастта няма значение и двамата ще застанат рамо до рамо в похода на Португалия към трети трофей в Лигата на нациите. "Мореплавателите" са и актуалният шампион в турнира, а сега в групите им предстоят мачове срещу Уелс, Норвегия и Дания.

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