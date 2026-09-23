БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фабио Силва: Кристиано Роналдо е мой идол и съм му се възхищавал от дете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Фабио Силва и Кристиано Роналдо застават рамо до рамо в атаката на Португалия, макар капитанът на "мореплавателите" да е с над 17 години по-възрастен от своя съотборник.

Фабио Силва
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На 41 години Кристиано Роналдо продължава да мечтае за успехи с националния отбор на Португалия. Голмайсторът №1 на страната и капитан на тима тренира преди първия мач от Лигата на нациите с Уелс. Присъствието му в състава пък е шанс за част от младите играчи да се докоснат до своя идол.

233 мача и 146 гола. Това е сухата статистика на Кристиано Роналдо с екипа на Португалия. На другия полюс седят нещата за Фабио Силва. Играчът на Борусия Дортмунд има на сметката си само един двубой за "мореплавателите", който датира от 2024 година. 4 гола в 5 мача от началото на сезона обаче върнаха Силва в националния тим, а самият той споделя, че е сбъдната мечта да бъде редом до Роналдо.

"Той е мой идол и човекът на когото винаги съм се възхищавал, още от както бях дете. Винаги съм искал да имам този шанс, да бъдем заедно на игрището. Тук съм, за да се уча. Чувствам се горд да бъда част от отбора и ще се насладя на шанса да играя с Кристиано", сподели Силва.

Роден през юли 2002 година, Силва се появява на бял свят малко повече от година преди дебюта на Кристиано Роналдо за националния отбор. През 2026 година обаче възрастта няма значение и двамата ще застанат рамо до рамо в похода на Португалия към трети трофей в Лигата на нациите. "Мореплавателите" са и актуалният шампион в турнира, а сега в групите им предстоят мачове срещу Уелс, Норвегия и Дания.

Подробности по темата ще откриете във видеото.

#Фабио Силва #Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
1
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
2
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
3
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
5
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)
6
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Видео

Спортни новини 23.09.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 23.09.2026 г., 12:25 ч.
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
6295
Чете се за: 05:22 мин.
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3 Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Станислав Иванов: Надявам се да спечелим колкото се може повече мачове в Лигата на нациите Станислав Иванов: Надявам се да спечелим колкото се може повече мачове в Лигата на нациите
Чете се за: 01:17 мин.
Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.09.2026 г., 20:50 ч.
Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев "Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива...
Чете се за: 03:47 мин.
Общество
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Чете се за: 02:02 мин.
Общество
По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ