Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова

Българската федерация по ски проведе надпревара с ролкови ски за Купа София. Състезанието се проведе в Южния парк в столицата. Пред камерата на БНТ вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев коментира предстоящия сезон, както и състоянието на някои от основните ни фигури, сред които Малена Замфирова и Алберт Попов.

„За наше щастие е традиционно вече събитие Купа София. Ние винаги сме се стремели да направим така, че спортът да е по-близо до големите аудитории, до децата, до големите градове. И лятното ски-бягане, ролковите ски, ни дават такава чудесна възможност. Затова имаме и доста интензивен календар в тези три месеца, да ги наречем, в края на лято и началото на есента. Така че е традиционно клубно състезание. Виждате колко много хора има и тук, в Южния парк, в София. Участници, зрители, възторжена публика. Така че се радваме и да се надяваме, че тази инициатива ще продължи да се разбива“, каза Бобев.

След успешната минала олимпийска година, Бобев сподели и какво очаква от предстоящия сезон.

„Сезонът действително наближава. Разбира се, всеки един следващ сезон носи нови предизвикателства за основните ни състезатели и отбори. Тази година има световни първенства в основните спортове, така че те ще са акцентът. Световните купи за водещите ни състезатели и разбира се, за по-младите ни състезатели - достойно представяне на форумите, които касаят тяхното ниво. Има Олимпийски младежки фестивал също така, световен юношески шампионат. Така че всеки един сезон носи своите нови цели, нови предизвикателства и началото и на новия Олимпийски цикъл, което е нещо много важно, тъй като в нашите Олимпийски спортове тези цикли са основни за планиране на дейността за следващата Олимпиада. И да се надяваме, че ние имаме много млади състезатели в отделните спортове, ще успеят да се развиват, да се подготвят добре и да имат съответните резултати“, добави Бобев.

Относно подготовката на най-добрите ни състезатели, Бобев сподели:

„Ние планираме нашата дейност в края на месец април и през месец май. Всички планове са направени в този период, съответно утвърдени от Управителния съвет. Състезателите се подготвят по план. Всичко върви нормално. Известни сътресения има по отношение на подготовката на алпиците, тъй като лятото беше много топло в Европа. Глетчерите бяха затворени и това наложи някои промени. Повече работа в зала на сняг. Но засега всичко върви нормално. Надяваме се, че ще продължи така, тъй като има още до първите стартове в Световни куп има още около два месеца за нашите алпийци и сноубордисти. Има време да се отработят още елементи, да се подготвят максимално за предстоящия сезон“, каза вицепрезидентът.

Той сподели и какво е състоянието на Малена Замфирова, която преди няколко месеца претърпя ужасяващ инцидент.

„Малена преживява една много тежка травма. Нейното възстановяване протича нормално, но трябва да сме реалисти и да кажем, че за нея най-важното е да възстанови този обем физиологичен от мускулатура, от сила, от други показатели, които имаше преди контузията, който тя загуби, тъй като тя беше дълго време обездвижена. Протичането върви нормално, имаше някои междинни операции, бяха извадени някои от костните импланти. Така че нека с малки стъпки да вървим напред и да видим как ще започне подготовката на сняг“.

Бобев коментира и промените при Алберт Попов.

„Той има нов треньор в екипа, един много опитен треньор. За наше щастие те много бързо се сработиха и съответно и смяната на екипировката, която дойде, също така помогна като че и цялата тази нова енергия, нова сплав от нови предизвикателства заедно да заработи. Засега впечатлението ни се отличи. Да се надяваме, че Алберт ще има един добър сезон. Той е атлет с доказани възможности, с доказани резултати“, завърши Бобев.

Цялото интервю вижте във видеото!