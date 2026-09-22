БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Костадин Костадинов и Петър Волгин е...
Чете се за: 02:27 мин.
Денят на независимостта: Велико Търново е център на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ветровито и хладно време в празничния ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Много ветровито е и днес. Поривите на вятъра в Сливен са около 90 км/ч. В следобедните часове ще продължи да духа умерен и силен северозападен, на морския бряг – умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат съществено по-ниски от вчера, в интервала от 18° до 23°, в София – около 17°. Ще има променлива облачност, и в отделни райони, включително и по Черноморието, ще има превалявания от дъжд, предимно слаби.

Утре, 23 септември, много рано сутринта, започва астрономическата есен и светлата част от деня ще продължи да намалява.

Минималните температури още ще се понижат и в по-голямата част от страната ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 7°, на места в Южна България – 11°-12°, по Черноморието от 18° до 23°, а максималните температури ще се задържат почти без промяна – между 17° и 22°, на морския бряг – от 19° до 21°. Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър.

По Черноморието по-значителна облачност ще има по южното крайбрежие и главно там на места ще има слаби валежи. Ще остане много ветровито, с временно силен вятър от север-северозапад.

И в планините ще остане много ветровито, със силен северозападен вятър. И там ще има валежи от дъжд, по високите части, където температурите ще останат под нулата – от сняг.

През следващите дни ще преобладава слънчево време, с по-голяма вероятност за превалявания в събота в Източна България. Максималните температури бавно ще се повишават.

#ветровито време #захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
2
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
4
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
5
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
6
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Времето

Съществено захлаждане в празничния вторник
Съществено захлаждане в празничния вторник
Още по-ниски температури на 22 септември, очаква се сняг по най-високите части на планините Още по-ниски температури на 22 септември, очаква се сняг по най-високите части на планините
Чете се за: 02:45 мин.
Жълт код: Ветровито време следобед, на места с превалявания Жълт код: Ветровито време следобед, на места с превалявания
Чете се за: 02:52 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
9555
Чете се за: 05:12 мин.
Опасно ветровито днес, захлаждането ще продължи до сряда Опасно ветровито днес, захлаждането ще продължи до сряда
Чете се за: 02:00 мин.
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
9635
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Денят на независимостта: Велико Търново е център на официалните чествания Денят на независимостта: Велико Търново е център на официалните чествания
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ) Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Аз съм българче...": Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов "Аз съм българче...": Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата и повече полицейски екипи в празничния ден
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Разговори за Украйна в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Осем души са ранени при стрелба в училище в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ