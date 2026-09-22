Ветровито и хладно време в празничния ден

Много ветровито е и днес. Поривите на вятъра в Сливен са около 90 км/ч. В следобедните часове ще продължи да духа умерен и силен северозападен, на морския бряг – умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат съществено по-ниски от вчера, в интервала от 18° до 23°, в София – около 17°. Ще има променлива облачност, и в отделни райони, включително и по Черноморието, ще има превалявания от дъжд, предимно слаби.

Утре, 23 септември, много рано сутринта, започва астрономическата есен и светлата част от деня ще продължи да намалява.

Минималните температури още ще се понижат и в по-голямата част от страната ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 7°, на места в Южна България – 11°-12°, по Черноморието от 18° до 23°, а максималните температури ще се задържат почти без промяна – между 17° и 22°, на морския бряг – от 19° до 21°. Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър.

По Черноморието по-значителна облачност ще има по южното крайбрежие и главно там на места ще има слаби валежи. Ще остане много ветровито, с временно силен вятър от север-северозапад.

И в планините ще остане много ветровито, със силен северозападен вятър. И там ще има валежи от дъжд, по високите части, където температурите ще останат под нулата – от сняг.

През следващите дни ще преобладава слънчево време, с по-голяма вероятност за превалявания в събота в Източна България. Максималните температури бавно ще се повишават.