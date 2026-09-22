БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския квартал “Аспарухово”

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази

Това съобщи тази сутрин кметът на Варна Благомир Коцев

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Свлачището във вилната зона на варненския квартал “Аспарухово” още е активно, отклонението на подпорната стена на изкопа на новостроящите се сгради вече надхвърля 4 метра. Две семейства – общо 8 души от двете най-близки къщи са евакуирани, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

Хората са настанени в къща извън засегнатия район. Засега не се налага извеждане на други. Тази сутрин се събра Кризисен щаб с участието на всички институции, които имат отношение към установяване на причините за аварията и действията по отстраняване на последиците. Рано тази сутрин е направен и сондаж, взети са проби, които след почвен анализ ще покажат каква е причината за свличането на изкопа и пътя до него. Ще бъдат направени опити за извеждане на подпочвените води, а инвеститорът вече е излял около 100 кубика бетон, който формира около 4-метрова подпора, предстои изливането и на още.

Водата в района беше спряна още при констатиране на свличането, в момента е спрян частично и токът – захранват се само помпите за източване на подпочвените води и една улична лампа, която помага да се следят процесите през нощта. Когато бъде установено какво е предизвикало свлачището и чия е отговорността, ще се вземе и решение как ще се финансират укрепването и възстановяването – от общината, от държавата или от инвеститора.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Вчера следобед беше обявено частично бедствено положение на част от територията в "Аспарухово" – там, където свлачищните процеси са в ход, около строителството на сградата, която в момента се строи там. Причината беше, че земните маси продължават да работят и свличането може да продължи. Затова, за да обезопасим хората и да сме сигурни за тяхното здраве, решихме да обявим това частично обяснено положение. От тук нататък следват анализи на почвените слоеве, за да се види какъв е бил процеса и причината най-вече за това свличане. И в момента, в който това се случи от експертите, ще бъдат взети съответните решения и трябва да се укрепи както самия изкоп, така и пътя, който е свлечен точно на строителния обект. В момента са евакуирани две къщи, тока и водата са спрени частично, но все пак тока, който е на самия строителен обект не е спрян, защото помпите трябва да работят, за да изпомпват подпочвените води. Така че всичко, което трябва да бъде направено към този етап е направено."

Вижте повече в прякото включване на Светлана Ганчева

#кв. "Аспарухово" #укрепване на свлачище #свлачище

Последвайте ни

ТОП 24

Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
1
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
2
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
3
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
4
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
5
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
6
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Регионални

В края на почивните дни: Натоварен трафик по пътя от Гърция и АМ "Струма"
В края на почивните дни: Натоварен трафик по пътя от Гърция и АМ "Струма"
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 03:22 мин.
Манолова: КЗП проверява бензиностанциите у нас за необосновано увеличение на цените на горивата Манолова: КЗП проверява бензиностанциите у нас за необосновано увеличение на цените на горивата
Чете се за: 01:57 мин.
Огнеборци и доброволци спасиха гората на село Стакевци до Белоградчик Огнеборци и доброволци спасиха гората на село Стакевци до Белоградчик
Чете се за: 00:47 мин.
Локализиран е пожарът между Велико Търново и с. Беляковец Локализиран е пожарът между Велико Търново и с. Беляковец
Чете се за: 01:22 мин.
Протест за достъпна среда: Хора с увреждания настояват за решаване на проблема Протест за достъпна среда: Хора с увреждания настояват за решаване на проблема
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В края на почивните дни: Натоварен трафик по пътя от Гърция и АМ...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Дания, Грендалния и САЩ подписват споразумението за автономната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ