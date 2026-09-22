Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския квартал “Аспарухово”

Свлачището във вилната зона на варненския квартал “Аспарухово” още е активно, отклонението на подпорната стена на изкопа на новостроящите се сгради вече надхвърля 4 метра. Две семейства – общо 8 души от двете най-близки къщи са евакуирани, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

Хората са настанени в къща извън засегнатия район. Засега не се налага извеждане на други. Тази сутрин се събра Кризисен щаб с участието на всички институции, които имат отношение към установяване на причините за аварията и действията по отстраняване на последиците. Рано тази сутрин е направен и сондаж, взети са проби, които след почвен анализ ще покажат каква е причината за свличането на изкопа и пътя до него. Ще бъдат направени опити за извеждане на подпочвените води, а инвеститорът вече е излял около 100 кубика бетон, който формира около 4-метрова подпора, предстои изливането и на още.

Водата в района беше спряна още при констатиране на свличането, в момента е спрян частично и токът – захранват се само помпите за източване на подпочвените води и една улична лампа, която помага да се следят процесите през нощта. Когато бъде установено какво е предизвикало свлачището и чия е отговорността, ще се вземе и решение как ще се финансират укрепването и възстановяването – от общината, от държавата или от инвеститора.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Вчера следобед беше обявено частично бедствено положение на част от територията в "Аспарухово" – там, където свлачищните процеси са в ход, около строителството на сградата, която в момента се строи там. Причината беше, че земните маси продължават да работят и свличането може да продължи. Затова, за да обезопасим хората и да сме сигурни за тяхното здраве, решихме да обявим това частично обяснено положение. От тук нататък следват анализи на почвените слоеве, за да се види какъв е бил процеса и причината най-вече за това свличане. И в момента, в който това се случи от експертите, ще бъдат взети съответните решения и трябва да се укрепи както самия изкоп, така и пътя, който е свлечен точно на строителния обект. В момента са евакуирани две къщи, тока и водата са спрени частично, но все пак тока, който е на самия строителен обект не е спрян, защото помпите трябва да работят, за да изпомпват подпочвените води. Така че всичко, което трябва да бъде направено към този етап е направено."







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