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Огнеборци и доброволци спасиха гората на село Стакевци до Белоградчик

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Огнеборци и доброволци спасиха гората на село Стакевци до Белоградчик.

“Пожарна безопасност - Белоградчик и доброволци от селото, организирани от кметския наместник Свилен Георгиев са потушили избухналия по-рано пожар.Благодарение на бързата им реакция пламъците не стигнаха до близката гора. Тогава щеше да стане страшно, защото теренът в Стакевци е недостъпен за техника и всичко става на ръка”, съобщи за БНТ кметът на Община Белоградчик Борислав Минков.

СНИМКИ: БОЯН МИНКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Към момента мястото на пожара се охранява от екип на пожарната, който ще остане на терен през цялата нощ.

#с. Стакевци #потушаване #пожар

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