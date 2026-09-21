Огнеборци и доброволци спасиха гората на село Стакевци до Белоградчик.

“Пожарна безопасност - Белоградчик и доброволци от селото, организирани от кметския наместник Свилен Георгиев са потушили избухналия по-рано пожар.Благодарение на бързата им реакция пламъците не стигнаха до близката гора. Тогава щеше да стане страшно, защото теренът в Стакевци е недостъпен за техника и всичко става на ръка”, съобщи за БНТ кметът на Община Белоградчик Борислав Минков.

СНИМКИ: БОЯН МИНКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Към момента мястото на пожара се охранява от екип на пожарната, който ще остане на терен през цялата нощ.