Протест за достъпна среда: Хора с увреждания настояват за решаване на проблема

Под мотото „Празнуваме независимост. Живеем в блокада“ се проведе пореден протест на хора с увреждания пред Столичната община. Основната цел е да дадат гласност на трудностите, които срещат в ежедневието си, и да привлекат вниманието на институциите.

Как изглежда ежедневието на човек в инвалидна количка? Високи бордюри, липсващи плочки по тротоарите, стръмни рампи са само част от ежедневните трудности, с които се сблъскват хората с увреждания. За Венцислав Йорданов всяко излизане е сериозно изпитание.

Венцислав Йорданов: „Най-конкретно – нескосените тротоари при спирките. Пешеходни пътеки, които не са удобни за качване. И още недостъпните за качване трамваи. А отделно и недостъпните трамваи са също пречка. Всички, аз на повечето асансьори в метрото, външните, отказват да работят.“

Едно от предизвикателствата за хората с увреждания се оказват подлезите. На пръв поглед наклонът тук изглежда нормален, но за тях той е прекалено стръмен и тяхната количка често се хлъзга надолу.

Венцислав Йорданов: „Тука този подлез не е само единственият. Това тука е срамота в центъра на София. Има такива убийствени писти за слизане.“

Елена Дамянова е майка на дете със спинална мускулна атрофия.

Елена Дамянова: „По тази рампа ми е невъзможно да го избутам, защото той вече е голям, тежък. Ако трябва да го кача на по-висок бордюр, понякога аз самата – първо, че не мога, второ, ми се е случвало на косъм да го обърна. Това е доста опасно и застрашаващо неговото здраве и безопасност.“

Конкретни искания за по-достъпна градска среда представиха протестиращите пред Столичната община, сред които достъпни тротоари, транспорт и обществени сгради.

Мариана Харизанова: „В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка – в Европейска София нито едно такси. Транспортът е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.“

Филип Димитров: „По Закона за хората с увреждания трябва да има задължително обществен съвет. Там трябва да се решават този тип проблеми, които са свързани с хората с увреждания.“

Иванка Иванова: „Не можеш да се ориентираш на спирка, като застанеш.“

От общината изпратиха писмена позиция, в която заявяват, че инвестират в градската среда и целта им е София да бъде град, в който достъпността постепенно престава да бъде изключение и се превръща в стандарт, както и че в следващия бюджет е предвиден по-голям ресурс. А това хората с увреждания казват, че чуват вече от години.