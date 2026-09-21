Станимира Петрова се изстреля към четвъртфиналите на европейското в София

Станимира Петрова продължава към четвъртфиналите на европейското първенство по бокс в София. Българката отказа и втората от Олимпийските игри в Париж Юлия Шеремета. Световната и 4-кратна европейска шампионка показа, че с всяко следващо качване на ринга става все по-уверена и разгръща големия си потенциал. Националката ни се изстреля към следващата фаза в „Асикс Арена“ след ново страхотно представяне.

В категория до 57 килограма Станимира наложи своя стил, държеше контрол върху събитията и напълно заслужено взе победа с 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27). Така тя продължава битката за медалите, а в сряда я очаква сблъсък с коравата ирландка Микаела Уолш.

Може да гледате срещите от Европейското първенство в „Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ.