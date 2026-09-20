Георги Илиев и Антония Начева триумфираха на Държавното първенство в модерния петобой

Младите таланти в модерния петобой Георги Илиев и Антония Начева спечелиха титлите на България при мъжете и жените. При силния пол в борбата за златото се очакваше да влязат двамата сребърни медалисти в щафетата от европейското първенство за юноши Георги Илиев и Томас Григоров, и защитаващият титлата си Тодор Михалев.

18-годишният Илиев постигна най-добър резултат в първата дисциплина, фехтовката, с 28 победи и само 7 загуби и след стабилно представяне в плуването излезе убедително начело след първите две дисциплини. В преодоляването на препятствия Томас Григоров бе най-бърз с 26 секунди и 47 стотни, но с това намали само с 2 точки изоставането си от петобоеца на пазарджишкия клуб "Шампион", който завърши с 27.21. Тодор Михалев направи грешка и това го остави извън борбата за титлата.

В комбинираната дисциплина от бягане и стрелба Григоров бе единственият, който даде постижение под 11 минути, но въпреки бързото му темпо, 7 точки не му достигнаха за победата. Така златото отиде при Георги Илиев от "Шампион" с 1586 точки, който през този сезон триумфира при мъжете, младежите и юношите, като изпревари Томас Григоров, представител на клуба "Олимпиец", също от града-домакин Пазарджик с 1579. За третото място Тодор Михалев от НСА изпревари Никола Начев от "Боляри 2009" /Велико Търново/ само благодарение на по-доброто си представяне в комбинираната дисциплина, след като и двамата завършиха с по 1520 точки. Начев обаче спечели бронзовия медал при младежите под 22 години, тъй като шампионатът бе едновременно и за мъже, и за младежи.

При жените 17-годишната Антония Начева от "Боляри 2009" бе убедителна за втората си поредна шампионска титла и спечели с 1421 точки.

Бронзовата медалистка от европейското първенство през миналата година във възрастта под 17 години бе най-бърза в плуването с 1 минута и 50 стотни, категоричен победител в препятствената дисциплина с 36 секунди и 3 стотни и най-бърза в лейзър-рън с 12 минути и 39 секунди.

Доброто представяне на друг млад талант - Йоанна Руменова от пазарджишкия клуб "Шампион" в последната дисциплина - бягане и стрелба, ѝ донесе сребърното отличие с 1333 точки, като изпревари друга търновка Ралица Митева от клуб "Царевец", която през този сезон се завръща след дълго лекуване на контузия. Тя постигна 1328 точки.

Трите състезателки спечелиха медалите както при жените, така и при девойките.



"Шампион" /Пазарджик/ бе отличник в отборната надпревара, спечелвайки и четирите титли - за мъже, младежи, жени и девойки. При нежния пол момичетата от "Шампион" изпревариха "Диана" /Ямбол/ и другия пазарджишки клуб "Олимпиец".

Подгласници на "Шампион" и при мъжете, и при младежите е "Олимпиец". Бронзовият медал при мъжете отиде за петобойците от Националната спортна академия, а при младежите у търновския клуб "Боляри 2009".



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Оператор: Асен Цветков