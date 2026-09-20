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Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в пенсионна възраст

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Голяма част от медицинските сестри в яслите във Варна са в пенсионна възраст
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Все по-трудно се намират медицински сестри за детските ясли и градини. Във Варна темата е особено актуална, защото голяма част от работещите медицински сестри са в пенсионна или предпенсионна възраст, а младите кадри рядко избират тази професия. Въпреки че в яслите се търсят медицински сестри, риск от закриване на групи засега няма.

Антоанета Караджова е посветила почти половин век на работата в детска ясла.

Антоанета Караджова: „ Аз се влюбих в децата. Това стана моя професия за цял живот. 48 години."

Любовта към професията обаче невинаги е достатъчна, за да привлече младите хора. Основните причини, заради които те избягват работата в детски ясли, са ниските заплати, големият брой деца и отговорността за живота и здравето им.

Антоанета Караджова: „Те отиват в частни медицински центрове, частни болници и клиники, където заплащането е много по-голямо.“

Снежана Апостолова – заместник-кмет на Община Варна: "Работата не е лесна, защото за разлика от детската градина, в яслата децата са много по-малки и те имат нужда от постоянни грижи.“

В детска ясла „Щастливо детство“ във Варна близо 90 деца са поверени на грижите на 11 медицински сестри. Тук недостиг на специалисти няма. Но директорът на яслата предупреждава, че проблемът отдавна е на дневен ред.

Антоанета Караджова – директор на ДЯ №1 „Щастливо детство“: "Аз бях в комуникация с колеги от София, които казват, че там имат голям проблем и че има опасност яслите да бъдат затворени и да преминат към образователното министерство."

По думите на Караджова към момента във Варна ситуацията е различна. От общо 180 щатни бройки за медицински сестри в детските ясли, незаетите места са само десет. Въпреки това проблемът съществува – много от медицинските сестри са в пенсионна възраст.

Решението според местната власт е по-тясното сътрудничество с университетите и привличането на стажанти още по време на обучението им. А за родителите присъствието на медицински специалисти в детските ясли е задължително.

Диляна Йорданова – майка: „Те се грижат за децата, знаят най-добре от какво имат нужда. Децата са малки, при най-малкото неразположение, веднага могат да реагират адекватно."

Засега във Варна няма опасност от затваряне на яслени групи. Но ако днес системата се крепи на дългогодишния опит на медицинските сестри в пенсионна възраст, въпросът е след няколко години кой ще ги замести.

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