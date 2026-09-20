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Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици
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Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици в класовете. Това каза премиерът на страната Джорджа Мелони по време на събитие, организирано от младежката организация на партията ѝ "Италиански братя".

Италия е сред държавите, които са най-заплашени от мигрантски вълни и темата е сред основните предизвикателства пред италианските власти.

Интеграцията на мигрантите, особено на онези от мюсюлмански държави, предизвика противоречия - не само сред политиците, но и в обществото. Дебатите за религиозните символи, културната интеграция и получаването на гражданство често поляризират италианците. Джорджа Мелони обясни, че всякакво покриване на главата ще бъде недопустимо, според нея ако мнозинството ученици в клас не разбират италиански - не може да става дума за интеграция, а за неглижиране на проблем.

Италианският премиер обеща мерките да бъдат представени скоро, без да влиза в повече детайли.

#мюсюлмански забрадки #Джорджа Мелони #Италия #забрана #училища

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