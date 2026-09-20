БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЕЦБ с конкурс за дизайна на парите: Как ще изглеждат новите евробанкноти?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази

Гласуването е достъпно онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време на 21 септември

ЕЦБ с конкурс за дизайна на парите: Как ще изглеждат новите евробанкноти?
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейците все още имат възможност да изразят мнението си за дизайна на новите евробанкноти, припомня президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в публикация в "ЛинктИн" (LinkedIn).

Гласуването в анкетата, която ЕЦБ пусна преди близо три месеца, ще бъде затворено на 21 септември, понеделник, припомни Лагард.

Над 9 милиона европейци вече са участвали в допитването, съобщи по-рано тази седмица централната банка на еврозоната.

ЕЦБ подготвя първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години. Целта е банкнотите да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

За разлика от сегашната серия, върху която са представени условни архитектурни изображения, новите банкноти могат да включват реални личности, сгради, птици и природни мотиви. До финалния етап достигнаха две теми - „Европейска култура“ и „Реки и птици“. Те бяха избрани след препоръки на независима експертна група и обществено допитване през 2023 г., в което участваха над 365 000 европейци.

Анкетата е достъпна онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време на 21 септември.

При окончателния избор на дизайна Управителният съвет на ЕЦБ ще отчете резултатите от обществените допитвания, оценката на журито на конкурса за дизайн и техническите изисквания към бъдещите банкноти.

#дизайн на банкноти #ЕЦБ #евро

Последвайте ни

ТОП 24

Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
1
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
2
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
5
БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели
6
Мая Манолова: Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Европа

Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти
Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти
Регионални избори в Германия: Тест за канцлера Мерц и управляващата коалиция Регионални избори в Германия: Тест за канцлера Мерц и управляващата коалиция
Чете се за: 01:02 мин.
НАТО приветства споразумението между САЩ и Дания за автономия на Гренландия НАТО приветства споразумението между САЩ и Дания за автономия на Гренландия
Чете се за: 03:12 мин.
От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели гласовете в Берлин? От "беден, но секси" до много скъп: Кой ще спечели гласовете в Берлин?
Чете се за: 03:30 мин.
Ключови регионални избори във федералната република: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена Ключови регионални избори във федералната република: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена
Чете се за: 02:37 мин.
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира сигурността на острова САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира сигурността на острова
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Терзиев за случая „Петрохан“: Надявам се скоро да излязат всички експертизи
Терзиев за случая „Петрохан“: Надявам се скоро да...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бягане с кауза във Варна: Студенти събират средства за детски линейки Бягане с кауза във Варна: Студенти събират средства за детски линейки
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта Бойко Борисов: Най-големите инвестиции на българите са в хазарта
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Последен ден на избори в Русия: Опозицията на Путин призова за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Музика и политика: Ед Шийрън се извини на феновете си след скандала
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
ЕЦБ с конкурс за дизайна на парите: Как ще изглеждат новите...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ