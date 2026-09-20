ЕЦБ с конкурс за дизайна на парите: Как ще изглеждат новите евробанкноти?

Европейците все още имат възможност да изразят мнението си за дизайна на новите евробанкноти, припомня президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в публикация в "ЛинктИн" (LinkedIn).

Гласуването в анкетата, която ЕЦБ пусна преди близо три месеца, ще бъде затворено на 21 септември, понеделник, припомни Лагард.

Над 9 милиона европейци вече са участвали в допитването, съобщи по-рано тази седмица централната банка на еврозоната.

ЕЦБ подготвя първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години. Целта е банкнотите да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

За разлика от сегашната серия, върху която са представени условни архитектурни изображения, новите банкноти могат да включват реални личности, сгради, птици и природни мотиви. До финалния етап достигнаха две теми - „Европейска култура“ и „Реки и птици“. Те бяха избрани след препоръки на независима експертна група и обществено допитване през 2023 г., в което участваха над 365 000 европейци.

Анкетата е достъпна онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време на 21 септември.

При окончателния избор на дизайна Управителният съвет на ЕЦБ ще отчете резултатите от обществените допитвания, оценката на журито на конкурса за дизайн и техническите изисквания към бъдещите банкноти.