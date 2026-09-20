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Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БТА
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Жителите на Берлин и Мекленбург-Предна Померания днес гласуват на регионални избори, които могат да се окажат болезнени за канцлера Фридрих Мерц след постигнатата преди две седмици убедителна победа на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт. Изборите в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания са последните от общо пет германски провинциални избори тази година.

Избирателните секции в Берлин и Мекленбург-Предна Померания отвориха врати в 8.00 ч. местно (9.00 ч. българско) време, като изборният ден приключва в 18.00 ч. Тогава се очакват и първите резултати от екзитполовете.

Християндемократическият съюз (ХДС) на Фридрих Мерц претърпя тежко поражение на регионалните избори в Саксония-Анхалт по-рано този месец. „Алтернатива за Германия“ спечели почти 44% от гласовете, докато ХДС се срина до около 17%. Това засили слуховете в Берлин за смяна на канцлера. Засега Мерц опровергава тези слухове и казва, че ще изкара мандата си докрай.

За ХДС може да последва още едно поражение в източногерманската провинция Мекленбург-Предна Померания, където партията на Мерц се опитва с всички сили да избегне най-лошия резултат в историята си. Според последните проучвания на общественото мнение подкрепата за ХДС в тази провинция едва надхвърля 5-процентната бариера, необходима за получаване на места в Ландтага.

Същевременно партията на Мерц може да загуби и кметския пост в Берлин.

Действащият кмет от ХДС Кай Вегнер се отказа от кампанията си за преизбиране на кметския пост, след като рейтингът му се срина заради скандал, предизвикан от признанието му, че след като 100 000 жители на германската столица са останали без ток при минусови температури, той е отишъл да поиграе тенис, за да си „прочисти съзнанието“.

Неговият приемник като водещ кандидат на партията – министърът на финансите на Берлин Стефан Еферс, успя да запази шансовете на ХДС, въпреки късното си включване в надпреварата. Партията се ползва с подкрепа от около 20% според проучванията, леко изостава от Левите и също така има известна преднина пред „Алтернатива за Германия“. Големи шансове да стане кмет на Берлин има кандидатът на Левите Елиф Ералп.

Най-вероятният сценарий в Берлин след днешните избори изглежда ще е сформирането на тристранна коалиция. Партията, която се класира на първо място на изборите – независимо дали това ще бъдат Левите или ХДС, най-вероятно ще сформира коалиция с ГСДП и Зелените.

#Християндемократически съюз на Фридрих Мерц #избори в Германия #Фридрих Мерц #алтернатива за германия #Германия

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