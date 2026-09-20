„Бургас ни събира“: Фестивал на българските фолклорни състави от чужбина

Трети ден продължава Фестивалът на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“, на който Българската национална телевизия е медиен партньор.



Днес част от участниците гостуват в културно-туристическия комплекс Ченгене скеле, където ще се запознаят с историята, местните рибарски традиции и морското наследство на Бургас. А рибарското селище ще се превърне и в своеобразна фолклорна сцена – с музика, танци и български хора край морето

Във второто издание на фестивала участват близо 300 български танцьори, певци и музиканти от 20 фолклорни формации от 10 държави. В продължение на три дни те представят българския фолклор и традициите, които съхраняват далеч от родината. Тази вечер фестивалът завършва с пъстро дефиле до Морската градина и голям галаконцерт в Летния театър.