Десетки се включиха в инициативата в Седмицата на мобилността в София

Хиляди се включиха във велошествието в столицата. То е част от инициативата „Уикенд без автомобили“ и Европейската седмица на мобилността.

Над пет хиляди души, малки и големи, са се включили във велошествието, по данни на полицията, а центърът на София се превърна в един своеобразен спортен празник.

Васил Терзиев, кмет на София: „За първи път го направихме по време на Giro d'Italia, на всички много им хареса и още тогава си обещахме, че ще се постараем да го направим традиция поне веднъж годишно, когато позволява и не е толкова натоварено в града, да си припомним тези хубави времена и да си дадем обещания, че ще направим повече за придвижването с велосипед в града.“

Участници казват:

„По-често да дадем такава възможност, широко пространство, отдалечено само за велосипедисти.“ „Дай Боже по-нататък да се случва този велоринг, който обещаха от Столичната община.“

Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов