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Силен вятър и захлаждане от новата седмица

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В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но в планинските райони на Западна България на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София – около 29°, по Черноморието – между 24° и 27°. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10° и 18°, в София – около 13°.

Утре в по-голямата част от страната ще духа силен и поривист северозападен вятър. Ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Там температурите слабо ще се понижат, максималните в цялата страна ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°–24°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и в сряда максималните в повечето места ще са между 16° и 21°, а минималните – между 7° и 12°.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще се повишат с градус-два.

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