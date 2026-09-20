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Спортни новини 20.09.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 20.09.2026
Спорт
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12:19, 20.09.2026
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#спортни новини
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