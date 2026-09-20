Приятелството и спортсменството са победители на XIX Национален младежки олимпийски фестивал

Новите приятелства и спортни срещи, проведени в духа на олимпийските ценности като спортсменство, уважение и стремеж към съвършенство станаха победители на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца.

В събитието участваха над 350 млади спортисти от цялата страна, разпределени в турнири по 10 вида спорт.

Купите и медалите на победителите връчиха кметът на Община Враца Калин Каменов, заместник-кметът Петя Долапчиева, спортният директор на Българския олимпийски комитет Петър Георгиев и експертът по спорт Георги Велчов. Церемонията беше съпътствана от хипхоп фестивал и демонстрация на авиомоделизъм.

“Смисълът на олимпийското движение е неговите ценности да бъдат разпространявани сред младите хора и новото поколение. Радвам се, че Враца прие да бъде домакин на този фестивал. Той не е само едно обикновено спортно състезание, а празник на приятелството, празник на младостта, празник на спортсменството, празник за всеки един участник и състезател“, заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Кметът Калин Каменов поздрави всички участници за положения труд, спортния дух и достойното представяне.

„За нас като домакини най-важното е, че Враца беше място, изпълнено с енергия, спорт и усмивки. Независимо от това кой е спечелил медал и кой е останал на крачка от отличието, всеки един от вас е победител, защото е избрал спорта, предизвикал е себе си и е показал характер“, заяви Каменов и подчерта, че подобни събития са важни не само за развитието на младите спортни таланти, но и за популяризирането на активния начин на живот и олимпийските ценности сред децата и младите хора", заяви Каменов.

Видео-приветствие към участниците във фестивала изпрати легендата на Враца и българския футбол Мартин Петров.

“Радвам се, че това събитие е именно в моя роден град, от където е тръгнал моят спортен път. Важно е да се покаже на младите хора, че трябва да се спортува. Не само заради здравето, а и защото спортът учи на респект, уважение и дисциплина. Спортувайте, а ние, които сме минали по този път, ще ви насърчаваме никога да не се отказвате. Защото в спорта има и други моменти, но точно там се калявате”, каза Мартин Петров.

Специално внимание по време на фестивала бе отделено на родителите. Традиционната олимпийска „клетва“, произнесена на откриването, бе допълнена от специално „обещание“ от името на родителите, произнесено от известния врачански лекоатлет Ивайло Младенов – европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор.

Тазгодишното издание поставя и специален акцент върху устойчивостта и опазването на околната среда. БОК и Община Враца със съдействието на ЕКОПАК България организираха разделно събиране на отпадъците от опаковки.

С участници бяха проведени специални беседи по темата за устойчивостта и олимпийските ценности.

Призьори от XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца:

Бадминтон

Юноши:

1. Петър Петров

2. Николай Тодоров

3. Алек Златков/Любомир Младенов

Девойки:

1. Стела Ангелова

2. Стефка Ангелова

3. Иванина Димитрова/Виктория Красимирова

Баскетбол

1. Ботевград

2. Балкан

3. Враца

4. Ботев

Водна топка

1. Левски

2. Ботев 2000

3. Ботев

Лека атлетика (крос)

Юноши до 14 години

1. Орлин Иванов

2. Георги Иванов

3. Мартин Бойчев

Девойки до 14 години

1. Цветина Пашовска

2. Милица Цанкова

3. Амелиа Петкова

Юноши 15-16 години

1. Галин Георгиев

2. Джерард Георгиев

3. Денислав Спасов

Девойки 15-16 години

1. Емилия Гьонова

2. Рая Георгиева

3. Николета Димитрова

Юноши родени 2010 г.

1. Денис Панев

2. Цветилен Тодоров

Плуване

Юноши до 14 години:

50 метра свободен стил

1. Емил Миронов

2. Даниел Димитров

3. Никола Латинов

Девойки до 14 години:

1. Александра Кирязова

2. Дарина Тоошкова

3. Александра Полтарацка

Юноши 15-16 години

1. Ивайло Георгиев

2. Мартин Николов

3. Емилиян Дерменджиев

50 метра гръб

Юноши до 14 години

1. Юлиян Шаклев

Девойки до 14 години

1. Савина Стоименов

2. Мирела Георгиев

3. Калина Петрова

Юноши 15-16 години

1. Емилиян Дерменджиев

2. Калоян Димитров

3. Денислав Стоянов

50 метра бруст

Юноши до 14 години

1. Никола Латинов

2. Даниел Димитров

3. Ивайло Петров

Девойки до 14 години

1. Александра Кирязова

2. Александра Полтарацка

3. Савина Стоименова

Юноши 15-16 години

1. Виктор Въжаров

2. Емилиян Дерменджиев

50 метра бътерфлай

Юноши до 14 години

1. Емил Миронов

2. Даниел Димитров

3. Александър Русев

Девойки до 14 години

1. Савина Стоименова

2. Александра Кирязова

3. Дарина Тошкова

Юноши 15-16 години

1. Виктор Въжаров

2. Ивайло Георгиев

3. Мартин Николов

100 метра съчетано плуване

Юноши до 14 години

1. Емил Миронов

2. Ивайло Петров

3. Александър Русев

Девойки до 14 години

1. Александра Полтарска

2. Калина Николова

Ръгби

1. Балкански котки (Берковица)

2. Янтра (Габрово)

3. НСА “Васил Левски”

Скокове във вода

1. Крис Йорданов/ Кристиян Стефанов 146,60 т.

2. Ива Ереминова / Стефан Василев 153,40т.

3. Тома Каймаканов/ Екатерина Недялкова 140, 38

Спортна стрелба

Юноши:

40 изстрела пневматичен пистолет

1. Пламен Георгиев

2. Калоян Петков

3. Даниел Делуевски

40 изстрела пневматична пушка

1. Ивайло Петровск

2. Божидар Маринов

3. Стефан Йорданов

Девойки:

40 изстрела пневмаtичен пистолет

1. Тина Христова

2. Дарина Навушанова

3. Памела Попова

40 изстрела пневматична пушка

1. Никол Стоянова

2. Дария Джоджев

3. Борислава Борисов

Тенис на маса

Юноши:

1. Симеон Василчев

2. Адем Ахмедов

3. Йоан Георгиев/Михаил Чолаков

Девойки:

1. Мейлин Османоwа

2. Синге Ешрефова

3. Катерина Салкина/Михаела Трифонова

Футбол

1. Ботев Враца 7 т

2. Бдин Видин 6 т

3. Ком Берковица 4т

4. Атлетик Козлодуй 0 т