Стилияна Николова: Вътрешната борба е по-важна от съперничеството с другите

Звездата на българската художествена гимнастика Стилияна Николова гостува в обзорното спортно предаване на БНТ „Арена спорт“. През август Николова си осигури квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., след като се представи блестящо на световното първенство в германския град Франкфурт, където спечели общо четири медала, в това число и златен.

„Този медал е изключително ценен за мен. Това са много години труд, много лишения, в крайна сметка всичко си заслужава. Медалът ми дава ми много мотивация и сили. В момента съм много заредена. Осъзнах какво се случва след като свърши състезанието. В течение на състезанието не знаех, че съм златна медалистка на бухалки и по-добре, защото ми предстояха още съчетания. Със сигурност всички бяхме много щастливи и съм много благодарна на целия екип“, коментира Николова в студиото на „Арена спорт“.

Гимнастичката сподели и как се справя с огромните очаквания към нея.

„С опита човек свиква, на първо място се състезавам със себе си. Смятам, че вътрешната борба е по-важна от съперничеството с другите спортисти. Всеки ден с всички тренировки човек се учи“, добави Николова.

Спортистката също така разкри как се е справила емоционално след разочароващото представяне на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

„Нормално е човек да има падения, важното е как ще се изправиш и да имаш силата и желанието да продължиш напред. Няма как да имаш сигурността, че ще се получи, но ако не пробваш няма как да знаеш“, каза Стили.

Тя се върна към световното първенство във Франкфурт и конкуренцията там.

„Това състезание беше трудно, много тежко, видяхме как младите получават оценка 30.000, което е изключително висока оценка. Спортът много напредва и това само ни радва“, добави гимнастичката.

Николова коментира и преминалия лагер на високопланинската база Белмекен.

„Три седмици бяхме там, тежък лагер, но беше изключително приятно, красиво, зареждащо. Още нямаме нови съчетания, но със сигурност ще има промени. Моята треньорска е много взискателна, толкова добре се познаваме, че само с един поглед можем да разберем настроенията на другата. Благодарна съм и за вярата и подкрепата“, сподели гимнастичката.

В заключение Николова сподели кое според нея е по-трудно: да стигнеш до върха или да се задържиш там.

„Това е съвкупност. Разбира се, че препятствията са трудни, но и да се задържиш на върха също е много трудно. Като стигнеш на професионално ниво означава, че качествата и физическите данни ги имаш, вече въпросът е психически да успееш да се справиш с натоварването“, каза Николова.

Цялото интервю със Стилияна Николова вижте във видеото!