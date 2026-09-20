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Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България

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Чете се за: 05:47 мин.
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Големият ми фокус е България да бъде място, в което да се прави филмова индустрия , заяви министърът на културата

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Бургас е домакин, но сцената е България, заяви министърът на културата Евтим Милошев за домакинството на Българния на песенния конкурс "Евровизия" в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Евтим Милошев, министър на културата: "Мога само да приветствам усилията и енергията, които госпожа Милотинова полага. Смятам, че процесът е контролиран – „Евровизия“ си намери страхотен домакин в лицето на Бургас. Преди няколко дни имах среща и с господин Николов – кмета. Там също има огромен фокус, енергия и внимание по тази тема – България да бъде един страхотен домакин. В Министерството на културата селектираме огромния интерес към съпътстващи събития. Предаваме ги към вицепремиера Христов, към инициативния комитет, който създадохме на ниво министри, за да може да се подкрепят всички тези съпътстващи събития около голямото централно събитие. Бургас е домакин, но сцената е България. Това е платформа, която имаме всички възможности да използваме по най-правилния и добър начин, за да покажем пред Европа и пред света едно съвременно, активно лице на България."

За "Киноцентър Бояна" министърът заяви:

Евтим Милошев, министър на културата: "Киноцентър „Бояна“ е частно търговско дружество. Този процес се е случил преди 20 години. Мога много да говоря по тази тема, защото аз самият съм част от тази индустрия 35 години и познавам в дълбочина процесите, дори ги помня – когато беше приватизиран Киноцентърът, бяха отделени 580 декара, за да има държавата вариант, ако реши да направи филмова инфраструктура, да си я направи. „Бояна“ започна преди 20 години с 300 декара. През тези 20 години Киноцентърът не е загубил нищо от собствеността. Тази година Агенцията за публични предприятия и контрол е сложила нова 10-годишна ипотека върху Киноцентър „Бояна“, защото такъв е приватизационният договор, което е свръхобезпеченост. Последният отчетен период, крайният му срок е лятото на 2027 година. Това са спекулации. Твърде го! Аз не съм адвокат на Киноцентър „Бояна“. Аз съм министър на културата и когато се вдига темата по този начин, аз не я приемам. А големият ми фокус е в кинематографичната инфраструктура, екипи, които да работят, и финансови стимули за филмовото производство. България да бъде място, в което да се прави филмова индустрия. Да идват световни продукции, което основно е свързано с квалификацията на екипите, с финансовите стимули, което е държавна политика."

За проблемите в културния сектор министътър коментира:

Евтим Милошев, министър на културата: "Като човек, който от частния бизнес отива в културата, в позицията на администриране на културния процес, работя с културните дейци, аз съм, меко казано, изненадан. Има прекалено много проблеми, залежали от години. И аз не го казвам в смисъла на това „заварихме“. Във всички сфери на културния сектор има ужасно болезнени, забравени, закопани проблеми, които трябва да бъдат решавани декларативно. Става въпрос за пари, но в много голяма степен става въпрос за безхаберие, за липса на човечност в администрирането на тези процеси през годините, за бездушна администрация. Но наистина съм дълбоко покрусен от това, което заварвам. Културата живее в материална среда – това са галерии, театри, библиотеки, това са читалища. Това е част от капиталовата програма на Министерство на културата, а капиталовата програма е въобще неадекватна на всички тези нужди, които имат тези държавни и национални културни институти."

За гладната стачка на оркестрант БНР Милошев коментира:

Евтим Милошев, министър на културата: "Много ме смути, признавам. БНР е първостепенен разпоредител на бюджетни средства. Нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, това вече пряко ме вълнува. Трябва да ви кажа, че аз с тези състави през последните 3 години съм работил много активно. Познавам ги лично, това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Още от самото начало на този мандат имам активен диалог с господин Митев и смятам, че ще намерим това решение. Може би не си искаше по-бързо да стане, но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство и малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в БНР."

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#гладна стачка в БНР #Евтим Милошев #евровизия #киноцентър Бояна

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