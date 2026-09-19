Бойко Борисов: Когато говориш за мантинели, има само един въпрос - има ли експертиза?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пътните ремонти и фирмите за поставяне на мантинели и по време на дискусия „Следващите 20“ – визия за бъдещето, организирана от сдружение „Граждани за европейско развитие на България“.

Бойко Борисов, ГЕРБ: „Когато говориш за мантинели, има само един въпрос. Има ли експертиза? Дали отговарят на стандарта, който е задал АПИ, което и да е време. Дали е при Шишков, където са най-големите договори, при който и да е. Изобщо не искам да се вкарам, защото те нямат откъде да се оттласнат за президентските избори и отново нямат започнато и извършено изречение без ГЕРБ и Бойко Борисов.“