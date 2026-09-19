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Бойко Борисов: Когато говориш за мантинели, има само един въпрос - има ли експертиза?

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 00:50 мин.
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Снимка: БТА
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пътните ремонти и фирмите за поставяне на мантинели и по време на дискусия „Следващите 20“ – визия за бъдещето, организирана от сдружение „Граждани за европейско развитие на България“.

Бойко Борисов, ГЕРБ: „Когато говориш за мантинели, има само един въпрос. Има ли експертиза? Дали отговарят на стандарта, който е задал АПИ, което и да е време. Дали е при Шишков, където са най-големите договори, при който и да е. Изобщо не искам да се вкарам, защото те нямат откъде да се оттласнат за президентските избори и отново нямат започнато и извършено изречение без ГЕРБ и Бойко Борисов.“

#мантинелите #пътни ремонти #Бойко Борисов

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