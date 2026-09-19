София събира млади таланти в престижния World Rookie Tour по скейтборд

Северният парк в столичния район „Надежда“ е домакин на турнира Sofia Rookie Fest, част от престижната международна верига World Rookie Tour по скейтборд. Надпреварата събира млади състезатели до 19-годишна възраст, които получават възможност да направят важна крачка към голямата сцена в спорта.

България приема състезание от подобен ранг за четвърти път, а през тази година в София ще премерят сили повече от 20 скейтбордисти.

Програмата започва с квалификациите, а финалите са насрочени за 16:00 часа, когато ще бъдат определени най-добрите при момчетата и момичетата.

Залогът за младите скейтбордисти е сериозен. Победителите в двете категории ще получат "златен билет“ за финалите на World Rookie Tour, които ще се проведат в Словения след седмица.

Sofia Rookie Fest е насочен към деца и юноши и им предоставя възможност да трупат опит в международна състезателна среда. Скейтбордът продължава да разширява присъствието си сред младите спортисти, след като от Олимпийските игри в Токио 2020, проведени през 2021 година, е част и от олимпийската програма.