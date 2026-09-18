Александра Начева: Конкурентките ми ще виждат повече страх в мое лице

Лекоатлетката Александра Начева мечтае за медал от олимпийските игри. След спечеления бронз в тройния скок от европейското първенство в Бирмингам преди месец, атлетката ни се готви за сезона на закрито.

"Мисля, че ми даде една увереност, която ще имам занапред в състезанията, защото няма какво да се лъжем, друго си е, когато вече си се завърнал при големите с медал и оттук нататък мисля, че конкурентките ми ще виждат повече страх в мое лице", заяви Начева в ексклузивно интервю за БНТ.

"Тереза Маринова е предишната жена, която е постигнала такъв успех за България. Надявам се да следвам нейните стъпки занапред", добави тя.

В момента Александра Начева е на подготовка на високопланинската база "Белмекен".

"Следващото голямо състезание е европейското в зала във Валенсия и там е следващата ни голяма цел", обясни Начева.

След като имаше квота за Олимпийските игри в Париж, но тежката контузия я спря от участие, Алекс Начева гледа към игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

"На първо място искам да стигна до тях и както всеки друг спортист, мечтая искрено за един медал. Но дали ще се случи, дали е възможно, само времето ще покаже", заяви още тя.

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