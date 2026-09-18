БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Чете се за: 01:37 мин.
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
Парламентът прие нов механизъм за определяна на...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:47 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александра Начева: Конкурентките ми ще виждат повече страх в мое лице

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази
александра начева конкурентките виждат повече страх мое лице
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лекоатлетката Александра Начева мечтае за медал от олимпийските игри. След спечеления бронз в тройния скок от европейското първенство в Бирмингам преди месец, атлетката ни се готви за сезона на закрито.

"Мисля, че ми даде една увереност, която ще имам занапред в състезанията, защото няма какво да се лъжем, друго си е, когато вече си се завърнал при големите с медал и оттук нататък мисля, че конкурентките ми ще виждат повече страх в мое лице", заяви Начева в ексклузивно интервю за БНТ.

"Тереза Маринова е предишната жена, която е постигнала такъв успех за България. Надявам се да следвам нейните стъпки занапред", добави тя.

В момента Александра Начева е на подготовка на високопланинската база "Белмекен".

"Следващото голямо състезание е европейското в зала във Валенсия и там е следващата ни голяма цел", обясни Начева.

След като имаше квота за Олимпийските игри в Париж, но тежката контузия я спря от участие, Алекс Начева гледа към игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

"На първо място искам да стигна до тях и както всеки друг спортист, мечтая искрено за един медал. Но дали ще се случи, дали е възможно, само времето ще покаже", заяви още тя.

Вижте повече във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
2
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
3
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
4
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
5
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
6
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Лека атлетика

Родната лека атлетика с най-много представители на Младежките олимпийски игри в Дакар
Родната лека атлетика с най-много представители на Младежките олимпийски игри в Дакар
Рекордните над 10 600 участници вече се записаха в софийския маратон Рекордните над 10 600 участници вече се записаха в софийския маратон
Чете се за: 04:30 мин.
Виктория Ангелова е сред номинациите за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика" Виктория Ангелова е сред номинациите за "Изгряваща звезда на Европейската атлетика"
Чете се за: 04:02 мин.
Найроби пише история, Африка приема за първи път световното по лека атлетика Найроби пише история, Африка приема за първи път световното по лека атлетика
Чете се за: 01:35 мин.
Михаил Русинов: Готов съм за следващите големи състезания Михаил Русинов: Готов съм за следващите големи състезания
Чете се за: 02:00 мин.
Енчо Керязов: Радвам се за усмивките, които виждаме в леката атлетика Енчо Керязов: Радвам се за усмивките, които виждаме в леката атлетика
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата
Чете се за: 03:45 мин.
Политика
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Чете се за: 08:07 мин.
Политика
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн. евро с...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Авария на магистрален водопровод остави без вода населени места и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ