Енчо Керязов: Радвам се за усмивките, които виждаме в леката атлетика

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на церемонията, на която бяха наградени най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година.

Според него успехите на младите състезатели са само началото на още по-големи успехи.

"Радвам се за усмивките, които виждаме в леката атлетика. Постиженията са от млади спортисти. Тези успехи са само началото. Ще очакваме още по-големи резултати. Пожелавам им да бъдат здрави и мотивирани. Пожелавам им да нямат травми. Следя развитието на Александра Начева и Божидар Саръбоюков от години", започна той.

Керязов работи заедно с президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов за изграждането на Дом на леката атлетика в столицата.

"Съгласен съм с г-н Павлов, че трябва да има Дома на леката атлетика. В момента сме в начален етап на провеждане на разговори. Трябва да се намери терен. Община София заяви своята подкрепа. Ще се намери терен за закрита зала по лека атлетика", допълни министърът.

Керязов увери, че от министерството ще сторят всичко по силите си, за да получат по-голям бюджет.

"Ще се борим за повече бюджет за спорта. Дори да изградим спортно събитие, изключително важно е и менажирането на спортния обект. Важно е обектите да се използват пълноценно и менажирани по подходящия начин. От ММС постигнахме резултати и показахме посоката, в която работим", добави той.

Министърът се надява проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести да се разрешат час по-скоро.

"Вдигането на тежести е изключително неприятна тема. Отново има обжалвания и новият президент не може да стъпи в длъжност. С г-н Асен Златев се разбрахме да изпрати списък, с имената на състезателите, които имат най-голяма вероятност да спечелят квоти за Олимпийските игри. ММС е готово да финансира състезателите", завърши Керязов.

Вижте цялото интервю във видеото.