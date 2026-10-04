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Почина един от най-уважаваните български треньори по лека атлетика Светослав Топузов

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Спорт
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Първият наставник на олимпийската шампионка Тереза Маринова оставя значима следа в плевенската лекоатлетическа школа и в развитието на редица български спортисти

Почина един от най-уважаваните български треньори по лека атлетика Светослав Топузов
Снимка: БТА
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Българската лека атлетика загуби Светослав Топузов - един от най-уважаваните родни треньори и спортни деятели. За кончината му съобщиха от Българската федерация по лека атлетика, която изрази съболезнования към неговото семейство и близки.

Топузов е роден през 1949 година в село Врабево, Троянско. Завършва средното си образование в Ловеч, а впоследствие и ВИФ. Преди да се посвети на треньорската професия, той има успешен период и като състезател – става републикански шампион в тройния скок при юношите и мъжете и достига до националния отбор на България.

Името му остава трайно свързано с развитието на леката атлетика в Плевен. Именно Топузов е първият треньор на олимпийската шампионка Тереза Маринова и има основна роля в ранните години от нейното израстване.

Под негово ръководство през 1996 година Маринова печели световната титла за девойки в Сидни, като поставя и световен рекорд за състезателки до 20 години от 14,62 метра в тройния скок.

В богатата си професионална кариера Топузов е бил старши треньор на националния отбор на България в направление "Скокове“. Работил е и като главен треньор в Дубай, както и като главен експерт на Министерството на младежта и спорта за Северозападна и Централна Северна България.

Той е и основател на плевенския АК "Феникс 2004“, като през годините посвещава усилията си на откриването и развитието на млади таланти.

Работата на Светослав Топузов не се ограничава единствено до леката атлетика. Той помага за кондиционната подготовка на редица състезатели от други спортове. Сред тях са олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и една от надеждите на българския тенис Росица Денчева.

Приносът му към спорта в Плевен получава признание още през 1996 година, когато Топузов е удостоен със званието "Почетен гражданин на Плевен“. През 2024 година, по повод неговия 75-годишен юбилей, той отново е отличен за заслугите си към развитието на плевенския спорт.

Светослав Топузов оставя след себе си значимо наследство като състезател, треньор и човек, посветил десетилетия на развитието на българския спорт.

От Българската федерация по лека атлетика изразиха най-искрените си съболезнования към семейството и близките му.

#Светослав Топузов

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