Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков сподели, че има проблеми с коленете, които ще го принудят да мине лечение в Германия.

"Отдавна ме мъчат коленете и сега е време да се вземат мерки. Вчера минах магнитен резонанс, така че сме наясно какви точно са проблемите. В Германия ще вземем необходимите мерки, като не става дума за операция. Ще гледам всички процедури да са максимално леки, за да може да не се отразяват по никакъв начин на подготовката ми", разкри родният лекоатлет.

"Ще опитам да защитя европейската си титла в зала на първенството във Валенсия през март. Това е първото, което ми идва наум. За по-нататък, разбира се, имам желание да стигна до медал от световен шампионат на открито и от Олимпийски игри, но има достатъчно време", добави атлетът.

Саръбоюков присъства на днешното официално представяне на интерактивна карта на атлетическата инфраструктура от Българската федерация по лека атлетика.