Високите цени на горивата подтикват все повече жители на Латвия да преминат към електромобили. Зарядната станция за електрически коли изпълнява същата роля като бензиностанцията за традиционните автомобили, но не всички шофьори освобождават мястото веднага след приключване на зареждането. Поради това някои оператори започват да въвеждат такса за престой за водачите, които не бързат да освободят колонката за следващите клиенти, съобщава Латвийската телевизия.

Една от компаниите, въвели подобна такса на своите станции, е Ignitis. След приключване на зареждането шофьорът разполага с 20 минути, за да изключи автомобила от кабела и да освободи мястото. Ако не го направи, за всяка следваща минута на станциите на Ignitis ще трябва да плаща по 10 евроцента.

„Въведохме такса за престой, тъй като това е обичайна практика и в други европейски държави, където електромобилите вече са по-широко разпространени. Това беше просто логичната следваща стъпка, в чиято необходимост нямаше съмнение. Въпросът беше единствено кога да я предприемем“, заяви ръководителят на Ignitis Latvija Кристапс Музикантс. „Опитваме се да инсталираме повече оборудване на нашите обекти, за да имат клиентите възможност да заредят и по време на път да не се притесняват дали станцията е заета. Ясно е, че в определени моменти натоварването е по-високо. С увеличаването на броя на електромобилите може да настъпи момент, в който някой пристига, а свободна станция няма“, отбеляза Музикантс.

Подобен подход на отделни зарядни станции е избрала и компанията Eleport, докато Elektrum засега се въздържа от въвеждането на такса за престой. Въпреки това от дружеството не отричат, че има случаи, в които шофьорите използват зарядните места като паркинг, особено когато наблизо няма други свободни паркоместа.

„Тъй като не наблюдаваме сериозно струпване на автомобили на зарядните станции, засега не въвеждаме такава такса. Но ако броят на колите нарасне значително и видим, че има необходимост, ще активираме тази функция – не в цялата мрежа, а само на определени места“, обясни представителят на Latvenergo Феликс Зайецс.

Различен подход действа в мрежата от зарядни станции, обслужвана от Дирекцията за безопасност на движението по пътищата (CSDD). За разлика от останалите оператори, там плащането се изчислява според времето, прекарано на станцията, а не според заредените киловатчасове.

„На бързозарядните станции e-mobi таксуването е на минута. Цената може да се променя всеки месец в зависимост от борсовите цени на електроенергията. Колкото по-дълго стои автомобилът, толкова повече ще платите на станциите e-mobi. Когато батерията достигне 100%, конекторът се изключва и станцията може да се ползва от други собственици на електромобили. Има обаче случаи, в които след достигане на 100% заряд кабелът не се разкача. Ползването на станцията продължава и за това също се начислява такса“, поясни представителят на CSDD Мартинш Малмейстерс.

Възможността за автоматично отключване на кабела зависи от марката на автомобила, затова е в интерес на самия шофьор да освободи мястото навреме. С увеличаването на електромобилите все по-важно ще става не само изграждането на нови станции, но и ефективното им използване – тъй като зарядното място е предназначено за зареждане, а не за дългосрочно паркиране.

Статия, написана от Uldis Birziņš (Latvian Television), LSM.lv redakcija, първоначално публикувана на 16 ноември 2026 г.