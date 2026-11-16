Цената на живота: 1,2% е инфлацията за октомври

Месечната инфлация за октомври е 1,2%, а годишната инфлация е 6%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за октомври 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за октомври 2026 г. спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт.

През октомври 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените в групите: „Облекло и обувки“ (7,4%), „Развлечения, спорт и култура“ (7%), „Образователни услуги“ (2,5%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1,1%).

През октомври 2026 г. месечното изменение на цените на основните хранителни продукти по групи е: „Месо, субпродукти и месни продукти“ (0,6%) и „Мляко, млечни продукти и яйца“ (0,5%). Без промяна остават цените на стоките в група „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“.

През октомври 2026 г. месечната инфлация е 1,2%, а годишната инфлация за октомври 2026 г. спрямо октомври 2025 г. е 6%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 5,4%.

Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо периода ноември 2024 – октомври 2025 г. е 5,1%.

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