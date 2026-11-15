Ивайло Мирчев: Ще се обърнем към Брюксел по случая ДАНС и Ива Михайлова

Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега. Това заяви съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев в предаването „Неделя 150” на БНР.

Той заедно с другия съпредседател на партията Божидар Божанов участваха в публикувано вчера в Ютюб видео на влогъра Станислав Цанов, в което бе представен гласов запис с българката от Северна Македония Ива Михайлова. В него тя споделя, че от ДАНС са я принудили да отиде първо на интервю при Мартин Карбовски, иначе може да не получи рехабилитацията, заради която избяга от Северна Македония, където е съдена за пътно-транспортно произшествие.

Ивайло Мирчев, „Да, България“: „С мен и Божанов се свърза ютюбърът Цанов, който има половин милион последователи, и каза, че имал няколко срещи с Ива Михайлова с шокиращи нейни признания за влиянието на службите в България. Искала е с Цанов да направи такова видео, но от службите са ѝ казали, че може да отиде първо при Карбовски, в противен случай това може да се отрази на възможностите да ѝ бъде заплатена рехабилитацията.”

По думите му, спецслужбите не работят за националния интерес, а за интересите на силните на деня, затова от ДБ многократно са искали оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев.