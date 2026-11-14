„Стандард енд Пуърс“ свали перспективата пред рейтинга на страната от положителна на стабилна

„Стандард енд Пуърс“ свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.

Агенцията потвърждава дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на ниво три пъти BBB+/A-2. Прогнозата за бюджетния дефицит през тази година е повишена до 5,1% от БВП с прогноза за постепенното му свиване до 3% през 2029 г.

Рейтингът може да бъде повишен при намаляване на външните дисбаланси и трайно понижение на дефицита по текущата сметка, ако обаче няма напредък в бюджетната консолидация - да бъде понижен допълнително.