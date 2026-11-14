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„Стандард енд Пуърс“ свали перспективата пред рейтинга на страната от положителна на стабилна

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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„Стандард енд Пуърс“ свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.

Агенцията потвърждава дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на ниво три пъти BBB+/A-2. Прогнозата за бюджетния дефицит през тази година е повишена до 5,1% от БВП с прогноза за постепенното му свиване до 3% през 2029 г.

Рейтингът може да бъде повишен при намаляване на външните дисбаланси и трайно понижение на дефицита по текущата сметка, ако обаче няма напредък в бюджетната консолидация - да бъде понижен допълнително.

#Standard and Poor’s #рейтинг #оценка #новини в Метрото

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