Любомир Каримански, БНБ: За мен това е бюджет на въпросния потенциал

Това, което мога да кажа за бюджета, по-скоро или, ако трябва да му се сложи някакво заглавие и да се обобщи как би звучал този бюджет, за мен лично звучи като бюджет на въпросния потенциал. Това заяви в студиото на "Още от деня" Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

"Въпросният потенциал, за да можем да видим това, което има като намерения правителството, дали може да го изпълни. И тук много силно стои един въпрос: как всичко онова, което беше представено в презентации и в проекта за бюджет, ще бъде изпълнено като ангажимент от страна на правителството, като ако вътре вкарат реформи, които да са ясни като проекти и остойностени. Всичко това трябва да е ясно как ще бъде изпълнено."

По думите на Каримански има усилия за реформи, но няма яснота по самите проекти на реформи.

"По данните, които са вкарани в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, можем да съдим, че има някакви усилия за реформи. Но това са усилия от гледна точка на това какви числа са посочени вътре в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, без да има обаче яснота по самите проекти на реформи. И аз затова казвам, че тук е въпрос вече и на малко изчакване, за да видим отделните програмни бюджети на всяко едно ведомство, на всеки един първостепенен разпоредител с бюджет. Тъй като в момента ние с какво разполагаме? Разполагаме с държавния бюджет, разполагаме с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Но за да можем да съдим за това каква е реформата във всеки един сектор, първо е добре правителството – и моят съвет към него е такъв – да публикува, ако има - задълбочени секторни анализи, за да може да се види на базата на тези секторни анализи, които те правят като оценка на отделните сектори в икономиката, как са базирали отделните реформи, как са построили структурно отделните реформи вътре, за да може наистина числата вътре в бюджета и процентните съотношения да бъдат защитени."

Относно опасностите пред дефицита, Каримански коментира:

"Нека да започнем в началото с това какви са опасностите пред дефицита, защото беше показан дефицит от 3,5% за 2027 година. В същото време ние видяхме, че дефицитът, който е на касова основа – това е така нареченият касов дефицит, за който много често има спор между дефицита на касова основа и на начислена основа. Знаем, че Европейската комисия признава дефицита на начислена основа и ако процедурата по свръхдефицит е свързана изцяло с процедурата по изчисляване на начислена основа, а не на касова основа, тук важното е да кажем, че касовата основа невинаги ни дава пълна яснота за ангажиментите, които правителството е поело в изпълнението на отделните проекти. Но важното е наистина да знаем всяка една реформа какъв ангажимент е за правителството. Всяко едно от числата, които стоят в презентацията, съответства ли на нещо в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и в консолидираната фискална програма. Там, където трябва да съответства. И тук изключително съществено трябва да отбележим като стъпка напред това е да се консолидират разходите по някакъв начин."

Каримански засегна и темата с обявените съкращения в държавната администрация:

"Въпросът е дали го откриваме в актуализираната средносрочна прогноза, а там много често виждаме, че в тези съкращения, за които ние чуваме – 10% да се съкрати общият разход, който се прави за персонал в публичния сектор и по-специално в държавното управление – това съкращение като число вътре в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и в консолидираната фискална програма не се вижда толкова ясно. Напротив, там има едно задържане на разхода за персонал, едно задържане на заплатите, което само по себе си показва, че, от една страна, параграф шести от сегашния проектобюджет, който е вкаран за обсъждане в тристранката, трябва да бъде много внимателно преразгледан, защото той казва следното нещо - за всички тези автоматизми, за които много често говорим, за така наречените автоматизми, те трябва или да отпаднат, т.е. да бъдат извадени от специализираните закони. Такъв акт за изваждане от специализираните закони на този етап липсва. Има само желанието за замразяване или за преустановяване на увеличаването. Но все пак там е казано, че се запазват нетните възнаграждения към 2026 г., което означава, че, за да се запазят дневните възнаграждения, те, така или иначе, всичко това, което е като осигуровки отгоре, ще бъде в увеличението на 5% специално за този сектор и реално ефектът не е изведен в консолидираната фискална програма. И тук моят съвет към правителството и към Министерството на финансите е да покажат всички ефекти от консолидацията на разходите, ако трябва в отделен ред в бюджета или в консолидираната фискална програма, но да се покаже, че има някакви ефекти, ако ги има изобщо."

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