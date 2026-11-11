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Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***
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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

"Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
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"Остави сираче на 1 г. и 5 месеца, голяма болка": Самуилово потъна в скръб
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Четири от жертвите на катастрофата на магистрала „Тракия“ са от сливенското село Самуилово. Трима души от едно семейство и още един жител на селото – баща на невръстно дете. Днес селото е потънало в траур.

Рано сутринта четирима души от Самуилово тръгват към магистралата по работа. И не се връщат в селото. Семейството – съпруг, съпруга и баба, пътуват за преглед в болница. Другият млад мъж – към работното си място.

Красимир Кръстев, кмет на село Самуилово: "Ами, те са много мили. Мили хора, работливи, дружелюбни. Помагат на всеки. Голяма е трагедията. Утре ще е погребението и на четиримата човека. Ааа, от нас. Общината утре на сесията ще гласуват за еднократна помощ на наследниците на загиналите."

Приятел на загиналия млад баща Иван днес разлепяше некролозите му.

"Изключително хубав човек. Как да го кажа? Най-вече институциите да се хванат в ръце и да вземат да работят, защото всеки ден по пътя само млади хора. Всеки ден и аз съм на път. Беше ми като брат. Остави едно сираче на година и пет месеца, едно хубаво младо момиче и това е, което имам да кажа. Голяма болка. Една топка в гърдите и... просто не мога да го опиша."

Днес сливенският владика Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите. Църквата и общината обявиха, че ще помогнат на роднините на четиримата, изгубили живота си в жестоката катастрофа.

Сливенски митрополит Арсений: "Каквото можем да съдействаме и да съчувстваме на загиналите от село Самуилово, заедно с общината в лицето на г-н градоначалника и Светата ни митрополия ще се постараем със съвместни усилия да обезпечим, доколкото можем, поне материалните нужди на единствения оцелял роднина на загиналите свои близки. Тях Бог да прости!"

Утре село Самуилово ще изпрати загиналите в последния им път.

#потъна в скръб #тежка верижна катастрофа #Самуилово #АМ "Тракия"

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