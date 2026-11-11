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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Четирима души остават в тежко състояние след катастрофата на АМ "Тракия"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Лекарите продължават битката за живота на най-тежко пострадалите при катастрофата на АМ „Тракия“.От Министерството на здравеопазването публикуваха актуална информация за състоянието на пострадалите.

Сливен

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – 2-ма изписани, остават 16, 1 от тях е в тежко състояние.

Във ВМА Сливен са настанени шестима пациенти.

Други двама са транспортирани във ВМА София.

Ямбол

МБАЛ "Св. Пантелеймон" : 5 пациенти, 1 от тях е в реанимация в стабилно състояние.

Бургас

В МБАЛ „Дева Мария“ 1 пациент в тежко състояние с опасност за живота.

В МБАЛ „Сърце и мозък“ са настанени 6 пациенти, от тях 1 в тежко състояние.

34 души остават на лечение след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол. 4 са случаите на пациенти в тежко състояние. Двама от пострадалите с гръдни травми бяха транспортирани от Сливен във Военномедицинска академия в София.

Най-тежко остава състоянието на румънски гражданин, настанен в болница в Бургас. Днес синът му пристигна, за да бъде до баща си в тези тежки моменти.

Добрата новина е, че част от по-леко ранените се възстановяват и се очаква да бъдат изписани през следващите дни. На този етап няма недостиг на кръв и кръвни продукти в лечебните заведения.

Междувременно от социалното министерство съобщиха, че близките на загиналите при катастрофата ще получат еднократна финансова помощ в размер на 8000 евро, както е осигурена и психологична подкрепа за пострадалите.

Седем от пострадалите при тежката катастрофа на АМ „Тракия“ са настанени в болници в Бургас. Най-критично е състоянието на румънски гражданин, който е пътувал към Турция. Синът му застана пред камерата ни днес.

Георги Кирияца, син на пострадалия румънски гражданин: „Първо е бил закаран в болницата в Ямбол, а после е бил докаран в Бургас, тук. Говорих с доктора. Ще остане три-четири дни така, интубиран и на апаратна вентилация. Има много тежка гръдна травма. Повече и ние не знаем. Заради мъглата. Повече не знам. И аз видях от пресата. Заради много гъста мъгла.“

Проф. д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в болница „Сърце и Мозък“ – Бургас: „Двама са в тежко състояние и в Реанимация в момента. Двама са в гръдна хирургия с гръдни травми и двама пациенти има, които са в ортопедия и травматология. Вчера следобед бяха извършени 6 оперативни интервенции. Три от тях бяха на наш колега, който работи в друга болница в Бургас. Той е в добро състояние.“

Двама от ранените, лекувани в Сливен, днес бяха транспортирани с линейки до столичната ВМА. В Сливен остават други 22-ма души.

Д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен: „Болните са стабилни, четири човека вчера сме оперирали по спешност. В тежко състояние остава все още първият пациент, който беше в най-тежко състояние, докаран при нас, който има съчетана травма – глава, гърди, корем. Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура.“

В Ямбол на лечение остават петима.

Д-р Валентин Вълчев, зам.-директор на областната болница в Ямбол: „Състоянието на всички пациенти в нашето лечебно заведение е стабилно.“

В „Денят започва“ здравният министър Катя Ивкова увери, че болниците в Бургас, Сливен и Ямбол разполагат с необходимите ресурси за лечението на пострадалите.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Бяхме осигурили възможност и други лечебни заведения в страната да поемат тежко пострадали пациенти. Но самият факт, че болниците в Сливен, Ямбол и Бургас потвърдиха, че могат да поемат пациентите и да положат грижите за тях, показва, че те имат капацитет.“

На пострадалите пациенти се оказва и психологическа помощ. Лора Иванова вече е разговаряла с част от ранените. Сред тях е и шофьор, рискувал собствения си живот, за да спаси чуждия.

Лора Иванова, психолог в болница „Сърце и мозък“ – Бургас: „Бил е пета или шеста кола. При самия сблъсък колата му е строшена. Само неговото шофьорско място и вратата са останали здрави и той така оцелява. Беше в шок. Той е намерил един таз счупен и с него, и с телефона си е мятал ръцете между двете платна. Този човек с риск за живота си, с идея да спаси, дава сигнали на много шофьори. Този човек най-вероятно не знае колко хора е спасил.“

А пред кръвните центрове в София, Сливен и Бургас се извиха дълги опашки от желаещи да дарят кръв.

#четирима души #пострадали #тежко състояние #АМ "Тракия" #верижна катастрофа

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