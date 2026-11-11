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Шишков пред депутатите: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БТА
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Проекти за светещи табла на магистралите, които да указват намаляване на скоростта при мъгла е имало. Договорите са били сключени през 2020-та година, но системата не е изградена. Това заяви в парламента регионалният министър Иван Шишков.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „За съжаление, тези договори не са приключени с приемане и със завършване на тези системи. Договорите са били на стойност над 7 милиона лева. Към този момент парите са на практика загубени и през четвъртия месец на 2022 година договорът е прекратен по взаимно съгласие.“

#светещи табели #Иван Шишков #проекти #магистрали

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