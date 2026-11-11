България демонстрира самочувствие за успех срещу Хърватия

Съставът на Таня Гатева постави мощно начало на втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027.
Българският национален отбор за жени постави силно начало на втората ваза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Финландия и Белгия. Селекцията на Таня Гатева срази Хърватия с 91:74 в среща от първия кръг в група J, изиграна в "Арена СамЕлион". Мачът премина предложи множество серии, но българките се настаниха трайно на лидерската позиция още през първото полувреме и до края не се огънаха срещу състава, воден от Стипе Бралич. Сред основните фактори за успеха на "лъвиците" се оказаха точките под коша, където доминираха след 34:20.
Единствената тревожна новина в българския лагер бе контузията на Карина Константинова в края. Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите при трагедията на автомагистрала „Тракия“ преди ден.
На 14 ноември (събота) България ще домакинства на Испания, докато Хърватия ще има визита на Чехия.
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Откриващите минути, преминали главно с акцент под коша, дадоха индикации за размяна на удари. Двата отбора имаха достатъчно реализатори, които да излязат на сцената, но българките отговориха в защита за крехък аванс от 3 точки в края на встъпителния период. Приливът на енергия в дефанзивен план отвори пътя към двуцифрена разлика за домакините в началото на втората част и макар да бе сваляна, те се оттеглиха в съблекалнята при 42:35.
„Лъвиците“ не дадоха заден ход в защита, а серия от 12-4, дело основно на Борислава Христова и Кайла Хилсман, върна усещането за двуцифрена разлика. Гостите заложиха на познатите имена и обратът бе близо в средата на третата част, но българският тим намери решения и на този щурм за 8-точков актив след 30 минути игрово време. Откриващите моменти на заключителната четвърт оставиха водачеството редиците на домакините, които преодоляха няколко критични моменти срещу хърватките и издържаха до финалната сирена.
Борислава Хрисотва запали искрата за България със своите 28 точки, допълнени от 5 борби. Кайла Хилсман се прибра в съблекалнята с 24, 9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Радостина Христова (5 овладени под двата ринга топки) и Гергана Иванова (5 лични нарушения) се разписаха с по 11 точки.
Ивана Дойкич блесна за Хърватия с 20 точки и 6 асистенции. Андрияна Цвиткович (5 лични нарушения) реализира 14, Михаела Лазич завърши с 13, по 12 точки нанизаха Марта Остоич (6 овладени под двата ринга топки) и Ана-Мария Бегич (13 овладени под двата коша топки).
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