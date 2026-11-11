България демонстрира самочувствие за успех срещу Хърватия

Българският национален отбор за жени постави силно начало на втората ваза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Финландия и Белгия. Селекцията на Таня Гатева срази Хърватия с 91:74 в среща от първия кръг в група J, изиграна в "Арена СамЕлион". Мачът премина предложи множество серии, но българките се настаниха трайно на лидерската позиция още през първото полувреме и до края не се огънаха срещу състава, воден от Стипе Бралич. Сред основните фактори за успеха на "лъвиците" се оказаха точките под коша, където доминираха след 34:20.

Единствената тревожна новина в българския лагер бе контузията на Карина Константинова в края. Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите при трагедията на автомагистрала „Тракия“ преди ден.

На 14 ноември (събота) България ще домакинства на Испания, докато Хърватия ще има визита на Чехия.

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Откриващите минути, преминали главно с акцент под коша, дадоха индикации за размяна на удари. Двата отбора имаха достатъчно реализатори, които да излязат на сцената, но българките отговориха в защита за крехък аванс от 3 точки в края на встъпителния период. Приливът на енергия в дефанзивен план отвори пътя към двуцифрена разлика за домакините в началото на втората част и макар да бе сваляна, те се оттеглиха в съблекалнята при 42:35.

„Лъвиците“ не дадоха заден ход в защита, а серия от 12-4, дело основно на Борислава Христова и Кайла Хилсман, върна усещането за двуцифрена разлика. Гостите заложиха на познатите имена и обратът бе близо в средата на третата част, но българският тим намери решения и на този щурм за 8-точков актив след 30 минути игрово време. Откриващите моменти на заключителната четвърт оставиха водачеството редиците на домакините, които преодоляха няколко критични моменти срещу хърватките и издържаха до финалната сирена.

Борислава Хрисотва запали искрата за България със своите 28 точки, допълнени от 5 борби. Кайла Хилсман се прибра в съблекалнята с 24, 9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Радостина Христова (5 овладени под двата ринга топки) и Гергана Иванова (5 лични нарушения) се разписаха с по 11 точки.

Ивана Дойкич блесна за Хърватия с 20 точки и 6 асистенции. Андрияна Цвиткович (5 лични нарушения) реализира 14, Михаела Лазич завърши с 13, по 12 точки нанизаха Марта Остоич (6 овладени под двата ринга топки) и Ана-Мария Бегич (13 овладени под двата коша топки).



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