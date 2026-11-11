Ясно е на кои състезателки ще разчита Таня Гатева в мача срещу Хърватия от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027

Женският национален отбор по баскетбол на България започва днес участието си във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027.

Съставът, воден от селекционера Таня Гатева, излиза срещу Хърватия от 16:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков в среща от група J на пресявките.

Списък на 12-те състезателки, на които ще разчита Гатева:

1. Кайла Хилсман

2. Димана Костова

3. Деница Манолова

4. Борислава Христова

5. Илияна Георгиева

6. Радостина Христова

7. Деана Стояновска

8. Гергана Иванова

9. Карина Константинова

10. Преслава Колева

11. Габриела Николова

12. Ивана Бонева





В първия мач от групата снощи Испания победи Чехия със 73:71 като домакин и оглави временното класиране.