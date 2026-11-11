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Ясно е на кои състезателки ще разчита Таня Гатева в мача срещу Хърватия от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027

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Спорт
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Съставът, воден от селекционера Таня Гатева, излиза срещу Хърватия от 16:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков в среща от група J на пресявките.

ясно състезателки разчита таня гатева мача хърватия втория етап квалификациите евробаскет 2027
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Женският национален отбор по баскетбол на България започва днес участието си във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027.

Съставът, воден от селекционера Таня Гатева, излиза срещу Хърватия от 16:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков в среща от група J на пресявките.

Списък на 12-те състезателки, на които ще разчита Гатева:

1. Кайла Хилсман
2. Димана Костова
3. Деница Манолова
4. Борислава Христова
5. Илияна Георгиева
6. Радостина Христова
7. Деана Стояновска
8. Гергана Иванова
9. Карина Константинова
10. Преслава Колева
11. Габриела Николова
12. Ивана Бонева

В първия мач от групата снощи Испания победи Чехия със 73:71 като домакин и оглави временното класиране.

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#Таня Гатева #Женски национален отбор по баскетбол

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