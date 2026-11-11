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България приема Хърватия в среща от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени

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Спорт
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Последният успех на „лъвиците“ срещу този съперник датира от далечната 2005. Днешния мач е в „Арена СамЕлион“ и започва в 16:00 ч.

таня гатева представянето беше стабилно напълно заслужихме победата
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Българският национален отбор за жени стартира участието си във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. Селекцията на Таня Гатева приема Хърватия в среща от първия кръг в група J. Мачът е днес от 16:00 часа в „Арена СамЕлион“.

Българките оставиха отлични впечатления в хода на първата фаза от пресявките, спечелвайки групата си пет победи и една загуба. По този начин те дадоха заявка, че могат да мечтаят за нещо повече, но сега ще трябва да вдигнат нивото във втората, където ги очакват доста по-сериозни съперници по пътя към заветната цел – класиране на следващия шампионат на Стария континент. И говорейки за тежки изпитания, компания на българките в групата правят още Испания и Чехия, което само по себе си говори, че нямат право на много грешки, особено срещу хърватките и чехкините.

Погледите отново ще са насочени към Борислава Христова. Капитанът на „лъвиците“ е винаги сред топреализаторите за България.

Гатева ще бъде и пред дилемата на коя от двете натурализирани чужденки да заложи под коша – Кайла Хилсман или Стефани Костович. Центърът на Хенан Джиюан пропусна лагера на националките през лятото, докато състезателката на Вилньов д‘Аск получи по-сериозна роля именно тогава, показвайки, че вече се чувства все по-комфортно. Все пак завръщането на Хилсман, която отдавна се превърна в неизменна част от представителния ни тим със своето присъствие, ще бъде огромен фактор в опита за успешен старт.

От ключово значение ще бъде още играта на превърналата се вече в традиция титулярна гардова двойка, водена от Карина Константинова и Гергана Иванова, както и представянето на Радостина Димитрова, която си заслужи ролята на черноработник.

Българките ще разчитат и на своите жокери от резервната скамейка. С утвърдена роля вече са Илияна Георгиева, Преслава Колева, Валерия Алексиева и Деница Манолова. В състава след малко по-дълго отсъствие се завръщат Деана Стояновска и Габриела Николова, като последната има немалък опит с екипа на „лъвиците“. Полезно със сигурност ще бъде още наличието на Димана Костова и Ивана Бонева, както и на дебютантката Лидия Сиверо.

Хърватия също спечели своята група в първия етап на пресявките с четири успеха и две поражения. Съставът на Стипе Бралич е устремен към първо класиране на европейско първенство след това през 2021 година във Франция и Испания. В редиците на хърватките личи името на Патриция Бура, която през този сезон се подвизава в Монтана 2003. Подобно на българския отбор, хърватският също има натурализирана чужденка – Каджия Кейв. Американският център е добре позната от изявите си в Сепси, където бе съотборничка с Борислава Христова.

Сред най-опасните баскетболистки в хърватския състав са още Ивана Дойкич, Анна-Мария Бегич, Андрияна Цвиткович, Ана Мандич, Нина Новак и Марта Остоич.

За последно българският тим игра със седемкратния участник на европейски първенства в квалификациите за Евробаскет 2023, когато допусна две загуби, но тогава беше в процес на подмладяване.

В исторически план двата отбора имат седем мача, а хърватките са спечелили последните пет. Последният успех на „лъвиците“ срещу този съперник датира от далечната 2005 в допълнителните пресявки за шампионата на Стария континент в Турция.

Във втората фаза участват общо 24 отбора, разпределени в шест групи по четири, като първите два от всяка ще си заслужат място на следващото европейско първенство. Последното участие за България на подобен форум е през далечната 1993 г., а родният отбор вече показа, че не се страхува да мечтае

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#Таня Гатева #Женски национален отбор на България по баскетбол

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