Таня Гатева повика 15 състезателки за евроквалификациите по баскетбол през ноември

15 състезателки са включени в разширения състав на женския национален отбор на България по баскетбол за евроквалификациите през ноември.

Женският тим на България ще се събере на 8 ноември в Самоков за подготовка за предстоящите три срещи от пресявките за Евробаскет 2027.

През ноемврийския прозорец националките ще изиграят три мача. България ще посрещне Хърватия на 11 ноември от 16:00 ч. и Испания на 14 ноември от 19:00 ч. Двете домакинства ще бъдат в „Арена Самелион" в Самоков. На 17 ноември отборът ни ще гостува на Чехия.

Разширен състав на България:

Карина Константинова - Рутроник Старс Келтерн (Германия) Гергана Иванова - Несибе Айдън (Турция) Борислава Христова - Атинайкос (Гърция) Илияна Георгиева - Алама Сан Мартино (Италия) Преслава Колева - КУС Каляри (Италия) Деница Манолова - Рилски спортист Ивана Бонева - Рилски спортист Димана Костова - Рилски спортист Радостина Христова - Монтана 2003 Валерия Алексиева - Студент Ниш (Сърбия) Кайла Хилсман - Хенан Джиюан (Китай) Стефани Костович - ЕСБ Вилньов д'Аск (Франция) Габриела Николова - Рилски спортист Лидия Йохан Сиверио - Славия 1913 Дeана Стояновска - Берое Стара Загора.