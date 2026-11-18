Националката на България Гергана Иванова сподели впечатленията си след победата над Чехия с 56:53 в среща от квалификациите за Евробаскет 2027. Тя открои силната отборна защита, изградената през последните години, колективна химия и общата цел, която обединява тима.

“Чувствам се страхотно след успеха ни в Чехия. Мачът беше доста тежък, изпълнен с напрежение и известна припряност в нападение, особено през първото полувреме. След почивката обаче успяхме да контролираме събитията на терена и отново да покажем истинското си лице. Ключът към победата беше защитата ни през целия двубой и фактът, че успяхме да ограничим съперника до 53 точки”, сподели Гергана Иванова.

“Успяхме да изградим едни страхотен колектив през последните 3-4 години и това страшно много ни помага на терена. Събрали сме се една група от момичета и треньорски щаб, които сме обединени в една и съща цел и няма да спрем, докато не я постигнем”, добави гардът.

“До една степен изглежда по-близо мечтата за Евробаскет 2027 с тези две победи в този прозорец, но и в същото време толкова далече, защото все още не сме там и не сме си свършили работата. Докато не стане абсолютен факт, ние оставаме фокусирани и продължаваме да се борим”, каза още Гергана Иванова.



