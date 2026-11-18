Стефани Костович изрази радостта си след драматичната победа на женския национален отбор на България над Чехия с 56:53 в третия мач от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027.

Тя записа дабъл-дабъл - 17 точки и 21 борби.

Костович отбеляза, че успехът е напълно заслужен заради себераздаването на целия отбор.

“Лесно е да се чувстваш добре след такава победа, особено когато си заобиколена от момичета, които дават всичко от себе си. Те заслужават този успех. Много съм щастлива от резултата и още по-горда с отбора си. Това са страхотни хора и баскетболистки, които се борят за всяка топка, сякаш е последната им. Истинско удоволствие е да играя с тях и се гордея изключително много с целия отбор”, каза Костович.

А на въпрос дали би играла за националния отбор на България за жени и през февруари догодина, тя отговори така: