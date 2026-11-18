Любомир Минчев обяви окончателния състав на българския национален отбор за мъже за втория игрови прозорец от втория етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония.

Селекционерът на българите се спря на 14 баскетболисти за мача от третия кръг срещу Дания в група D. Както по традиция, впечатление в списъка прави Александър Везенков, а в край а сметка място в него намери само един от натурализираните чужденци– Коди Милър-Макинтайър, който този път ще замени Умоджа Гибсън от Барселона.

Българската федерация по баскетбол е подсигурила участието на лидера на Олимпиакос, който има два варианта, за да бъде на линия за мача с датчаните. Същата е ситуацията с американеца и негов съотборник в редиците на „червено-белите“. Както стана ясно преди ден, двамата ще се присъединят към „лъвовете“ след мача на гърците с Апоел Тел Авив от 14-ия кръг в Евролигата, който ще се изиграе на 25-и (сряда) в „Сунел Арена“. Двамата ще пътуват към София в 1:30 часа през нощта на 26-и.

Във финалния списък попаднаха още Лъчезар Тошков от Миньор 2015 и Николай Михайлов от Ботев Академик, като двамата не бяха част от представителния ни тим в близкото минало. От по-младите играчи единствено Стефан Михайлов от Спартак Плевен бе избран, а официален дебют се очаква да направи неговият съотборник – Александър Матушев, който до този момент е играл само в националните отбори при подрастващите.

Ето на кои играчи залага Минчев:

1.Коди Милър-Макинтайър (Олимпиакос)

2.Константин Тошков (Балкан)

3.Лъчезар Тошков (Миньор 2015)

4.Павлин Иванов (Балкан)

5.Александър Стоименов (Балкан)

6.Мирослав Васов (Рилски спортист)

7.Борислав Младенов (Черно море)

8.Александър Матушев (Спартак Плевен)

9.Стефан Михайлов (Спартак Плевен)

10.Йордан Минчев (Манреса)

11.Александър Везенков (Олимпиакос)

12.Николай Михайлов (Ботев Академик)

13.Емил Стоилов (Палмер)

14.Цветомир Чернокожев (Черно море)

Българите ще се съберат на 23 ноември в София, където ще тренират в зала „Триадица“.

"Лъвовете" приемат Дания на 26.11.(четвъртък) в „Арена София“. Срещата ще стартира от 19:00 часа. "Трикольорите" имат една победа на сметката си, докато датският отбор е с една загуба.